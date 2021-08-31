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Вчені розповіли, як насправді працюють людські емоції

Юлія Чайка
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люди, емоції, фото, міміка

Довгий час експерти вважали, що емоції викликаються за допомогою окремих спеціальних "ланцюгів" мозку, але насправді кожна емоція — подія, що зачіпає весь мозок.

Емоції — краще реагування мозку на тілесні відчуття людини. Він будує свої припущення в одну мить, настільки швидко, що емоції відчуваються як неконтрольовані реакції, які відбуваються з людиною, в той час як насправді емоції створює він сам, пише Science Focus.

Довгий час вчені були впевнені, що емоції викликаються за допомогою окремих спеціальних "ланцюгів" мозку — один ланцюг для щастя, другий для страху, третій для гніву і так далі. Вони автоматично викликають певну модель виразу обличчя, стану тіла і фізичних дій.

Наприклад, якщо ви побачите змію, у вашому мозку активується передбачуваний "ланцюг" страху, змусивши ваші очі розширитися, серце забитися, а тіло приготуватися до втечі.

Проте більшість наукових даних не підтверджують цю точку зору. Насправді кожна емоція — це подія, що зачіпає весь мозок. Він використовує минулий досвід людини, щоб об'єднати таку інформацію з його тіла, як прискорене серцебиття, з інформацією зі світу, наприклад, коли ви чекаєте результатів аналізів у кабінеті лікаря, для створення конкретної емоції, в цьому випадку тривоги.

В іншій ситуації, наприклад, спостерігаючи за тим, як ваш коханий входить у кімнату, ваш мозок може сконструювати приклад збудження або бажання на основі того ж прискореного серцебиття. Або, якщо ви займаєтеся спортом, ваш мозок може перетворити прискорене серцебиття в втому.

Сенс, який створює мозок, допомагає йому планувати подальші дії вашого тіла, щоб ви були живі і здорові. Але навіть незважаючи на ці численні докази, в науці про емоції панує повна плутанина.

Сотні досліджень показують, що люди в усьому світі висловлюють емоції одними й тими ж рухами обличчя, хоча в більшості цих досліджень використовується слабкий експериментальний метод, який не вдається відтворити, якщо його трохи змінити.

Компанії стверджують, що у них є алгоритми машинного навчання для визначення емоцій по посмішках і похмурих обличчях, але вони виявляють рух м'язів, а не емоційне значення цих рухів.

Попередні дослідження показують, що люди, які живуть у великих міських культурах, під час гніву супляться менше 30% часу, а в інших 70% вони використовують іншу міміку.

Крім того, люди мають похмурий вигляд з різних причин, не тільки під час гніву. Докази універсального вираження емоцій значно слабші в невеликих, віддалених суспільствах. Тому похмурий погляд — це не універсальне вираження гніву, а лише одне з багатьох його проявів.

Ця плутанина просочується в мас-медіа, тому ви бачите повідомлення про те, що у мишей є міміка (хоча це не так), що область мозку під назвою мигдалеподібне тіло є місцем страху (це теж неправда) і що системи штучного інтелекту можуть читати ваші емоції (ще одна брехня).