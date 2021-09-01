Затерянная столица. Во Франции нашли кельтское городище с пятью сокровищницами (фото)

Археологи считают, что обнаруженному поселению бронзового века около 3 тысяч лет.

Во Франции обнаружили городище бронзового века, которое может оказаться утерянной кельтской столицей. На месте раскопок археологи обнаружили богатые украшения, а также оружие и части колесниц. Об этом сообщает Daily Mail.

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Бесценная находка была обнаружена экспертами из Тулузского университета недалеко от Ганны в регионе Овернь.

В ходе раскопок археологи обнаружили укрепленное поселение, которое располагалось на 30 га земли. Поселение защищал двойной ряд валов и каменные стены высотой в 6 метров. На участке были найдены сотни предметов, которые были закопаны в землю примерно в 800 г. до н.э. в рамках религиозного ритуала. Такое изобилие достаточно редкое для древних городищ на территории Франции.

Регион, в котором располагалось древнее городище, имел удачное расположение из-за судоходной реки Сиуль и залежей олова для изготовления бронзы поблизости.

Сокровища, найденные на месте раскопок, были разбросаны по пяти местам, одно из которых было расхищено незаконными искателями кладов.

"Раскопки еще не заверены, но мы уже отыскали около 800 предметов, из которых большинство находится в отличном состоянии. Также мы впервые обнаружили четыре нетронутых клада, которые сможем выкопать и позже изучить в лаборатории. Обычно такие места раскапывают охотники за кладами, которые не обращают внимания на расположение предметов и другие важные нюансы", – говорит руководитель группы археологов Пьер-Ив Милсент из Тулузского университета.

Археологи предполагают, что тайники, три из которых находились в вазах, могли быть закопаны в качестве подношения богам.

"Украшения и другие предметы относятся к культу солнца, которое было важным божеством, как и у египтян. Выбор предметов и их расположения повторяются от одного тайника к другому: браслеты, бусы и подвески находятся на дне ваз, а лезвия топоров – наверху. Такие особенности несомненно связаны с ритуалами", – подчеркивает Милсент.

Также в каждом тайнике были острые предметы, такие как ножи, копья, мечи, серпы и долота. Судя по размеру ювелирных изделий, археологи предполагают, что они принадлежали женщинам и детям.

Уникальным элементом кладов стала речная галька, которая видимо, была выбрана из-за цвета – белый в одном тайнике и красный в другом.

Артефакт помогают исследователям понять, какой была жизнь в кельтском общества около 2800 лет назад. Например, среди найденный предметов были инструменты, связанные с сельским хозяйством, а также для обработки дерева, металла и производства текстиля и керамики.

В городище были найдены и признаки богатства – части колесниц, сбруи для лошадей и уникальные украшения.

Археологи считают, что из 327 городищ бронзового века, найденных во Франции, последнее содержит самый богатый ассортимент предметов. Лишь в нескольких других укреплениях той эпохи были найдены какие-либо металлические артефакты. Исходя из этого, эксперты предполагают, что обнаружили древнюю кельтскую столицу.