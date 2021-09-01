Загублена столиця. У Франції знайшли кельтське городище з п'ятьма скарбницями (фото)

Археологи вважають, що знайденому поселенню бронзового століття приблизно 3 тисячі років.

У Франції знайшли городище бронзового століття, яке може виявитися втраченою кельтською столицею. На місці розкопок археологи знайшли багаті прикраси, а також зброю і частини колісниць. Про це повідомляє Daily Mail.

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Безцінна знахідка була знайдена експертами з Тулузького університету недалеко від Ганни в регіоні Овернь.

У процесі розкопок археологи знайшли укріплене поселення, яке розташовувалося на 30 га землі. Поселення захищав подвійний ряд валів і кам'яні стіни заввишки 6 метрів. На ділянці були знайдені сотні предметів, які були закопані в землю приблизно в 800 р до н. е. в рамках релігійного ритуалу. Такий достаток досить рідкісний для древніх городищ на території Франції.

Регіон, в якому розташовувалося стародавнє городище, мав вдале розташування через судноплавну річку Сіуль і поклади олова для виготовлення бронзи поблизу.

Скарби, знайдені на місці розкопок, були розкидані в п'яти місцях, одне з яких було розкрадене незаконними шукачами скарбів.

"Розкопки ще не завірені, але ми вже знайшли майже 800 предметів, з яких більшість знаходиться у відмінному стані. Також ми вперше знайшли чотири незаймані скарби, які зможемо викопати і пізніше вивчити в лабораторії. Зазвичай такі місця розкопують мисливці за скарбами, які не звертають уваги на розташування предметів та інші важливі нюанси", — говорить керівник групи археологів П'єр-Ів Мілсент із Тулузького університету.

Археологи припускають, що схованки, три з яких перебували у вазах, могли бути закопані як підношення богам.

"Прикраси й інші предмети належать до культу сонця, яке було важливим божеством, як і в єгиптян. Вибір предметів і їхнє розташування повторюються від однієї схованки до іншої: браслети, намиста і підвіски знаходяться на дні ваз, а леза сокир — нагорі. Такі особливості безсумнівно пов'язані з ритуалами", — підкреслює Мілсент.

Також у кожній схованці були гострі предмети, такі як ножі, списи, мечі, серпи і долота. Судячи з розміру ювелірних виробів, археологи припускають, що вони належали жінкам і дітям.

Унікальним елементом скарбів стала річкова галька, яка мабуть, була обрана через колір — білий в одній схованці та червоний в іншому.

Артефакти допомагають дослідникам зрозуміти, яким було життя в кельтському суспільстві майже 2 800 років тому. Наприклад, серед знайдених предметів були інструменти, пов'язані із сільським господарством, а також для обробки дерева, металу та виробництва текстилю і кераміки.

У городищі були знайдені й ознаки багатства — частини колісниць, збруї для коней та унікальні прикраси.

Археологи вважають, що з 327 городищ бронзового століття, знайдених у Франції, останнє містить найбагатший асортимент предметів. Лише в кількох інших укріпленнях тієї епохи були знайдені будь-які металеві артефакти. Виходячи з цього, експерти припускають, що знайшли стародавню кельтську столицю.