Переломный момент. Найдена причина самого быстрого изменения климата на Земле

Исследование показывают, что "переломные моменты" на Земле спровоцировали быстрое изменение климата 55 миллионов лет назад.

Группа ученых, возглавляемая доктором Севом Кендером из Университета Эксетера, Англия, выяснила вероятные причины палеоцен-эоценового термического максимума (ПЭТМ) — экстремального глобального потепления, которое длилось около 150 тысяч лет и привело к значительному повышению температуры на планете, сообщает phys.org

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В предыдущих исследованиях ученые предполагали, что огромным выбросам CO2 способствовала вулканическая активность и это стало причиной быстрого изменения климата.

В новом исследовании ученые нашли повышенные уровни ртути непосредственно перед и в начале ПЭТМ, что могло быть вызвано обширной вулканической активностью, в пробах, взятых из осадочных пород в Северном море.

Исследование указывает на существование переломных моментов в истории Земли, которые могут вызвать высвобождение дополнительного углерода, благодаря которому сильно повысилась температура.

"Парниковые газы, такие как метан, были выброшены в атмосферу в начале ПЭТМ всего за несколько тысяч лет", — говорит Кендер.

"Мы хотели проверить гипотезу о том, что этот беспрецедентный выброс парниковых газов был вызван крупными извержениями вулканов. Поскольку вулканы также выделяют большое количество ртути, мы измерили содержание ртути и углерода в осадочных породах, чтобы обнаружить какой-либо древний вулканизм".

"Мы обнаружили, что вулканизм возник только на начальной стадии, и поэтому после вулканизма должен был образоваться другой источник парниковых газов".

В своем исследовании ученые подтвердили, что вулканическая активность была одной из причин изменения климата. Но были и другие.

"Вулканизм, который вызвал потепление, вероятно, представлял собой тысячи гидротермальных источников, которые появились в это период в масштабах, далеко превосходящих все, что можно увидеть сегодня", — говорит Кендер. "Возможными вторичными источниками парниковых газов были таяние вечной мерзлоты и гидратов метана на морском дне в результате первоначального потепления из-за вулканической активности".

Палеоцен-эоценовый термический максимум, по словам ученых, является лучшим древним аналогом современного изменения климата. ПЭТМ вызвал потепление на Земле более чем на 5-8 градусов Цельсия за 15-20 тысяч лет. Это намного медленнее чем темпы потепления за последние 50 лет. Во время ПЭТМ в атмосферу попало более 2000 гигатонн (гигатонна — это миллиард тонн) углерода. ПЭТМ также связывают с массовым вымиранием живых существ в глубинах океанов.

ПЭТМ ученые изучают как минимум с 1997 года, чтобы понять, что ждет человечество в будущем из-за изменения климата. По некоторым оценкам сейчас в результате деятельности человека в атмосферу попадает около 10 гигатонн углерода в год.