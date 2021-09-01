Переломний момент. Знайдена причина найшвидшої зміни клімату на Землі

Дослідження показують, що "переломні моменти" на Землі спровокували швидка зміна клімату 55 мільйонів років тому.

Група вчених, очолювана доктором Севом Кендером з Університету Ексетера, Англія, з'ясувала ймовірні причини палеоцен-еоценового термічного максимуму (ПЕТМ) — екстремального глобального потепління, яке тривало приблизно 150 тисяч років і призвело до значного підвищення температури на планеті, повідомляє phys.org.

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У попередніх дослідженнях вчені припускали, що величезним викидам CO2 сприяла вулканічна активність і це стало причиною швидкої зміни клімату.

У новому дослідженні вчені знайшли підвищені рівні ртуті безпосередньо перед і на початку ПЕТМ, що могло бути викликане великою вулканічною активністю, в пробах, взятих з осадових порід у Північному морі.

Дослідження вказує на існування переломних моментів в історії Землі, які можуть викликати вивільнення додаткового вуглецю, завдяки якому сильно підвищилася температура.

"Парникові гази, такі як метан, були викинуті в атмосферу на початку ПЕТМ усього за кілька тисяч років", — говорить Кендер.

"Ми хотіли перевірити гіпотезу про те, що цей безпрецедентний викид парникових газів був викликаний великими виверженнями вулканів. Оскільки вулкани також виділяють велику кількість ртуті, ми виміряли вміст ртуті та вуглецю в осадових породах, щоб знайти будь-який древній вулканізм".

"Ми з'ясували, що вулканізм виник тільки на початковій стадії, і тому після вулканізму повинне було утворитися інше джерело парникових газів".

У своєму дослідженні вчені підтвердили, що вулканічна активність була однією з причин зміни клімату. Але були й інші.

"Вулканізм, який викликав потепління, ймовірно, являв собою тисячі гідротермальних джерел, які з'явилися в цей період у масштабах, які далеко перевершують все, що можна побачити сьогодні", — говорить Кендер. "Можливими вторинними джерелами парникових газів були танення вічної мерзлоти і гідратів метану на морському дні внаслідок первинного потепління через вулканічну активність".

Палеоцен-еоценовий термічний максимум, за словами вчених, є найкращим древнім аналогом сучасного зміни клімату. ПЕТМ викликав потепління на Землі більш ніж на 5-8 градусів Цельсія за 15-20 тисяч років. Це набагато повільніше ніж темпи потепління за останні 50 років. Під час ПЕТМ в атмосферу потрапило понад 2 000 гігатонн (гігатонн — це мільярд тонн) вуглецю. ПЕТМ також пов'язують з масовим вимиранням живих істот у глибинах океанів.

ПЕТМ учені вивчають як мінімум із 1997 року, щоб зрозуміти, що чекає людство в майбутньому через зміну клімату. За деякими оцінками зараз унаслідок діяльності людини в атмосферу потрапляє приблизно 10 гігатонн вуглецю на рік.