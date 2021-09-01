Заводы в космосе. Ученые рассказали, возможна ли добыча полезных ископаемых на астероидах

Один металлический астероид диаметром 100 метров может содержать металлов платиновой группы на сумму до 12 миллиардов долларов.

За последнее десятилетие появилось много научных статей, в которых рассматривается вероятность добычи полезных ископаемых на астероидах, в том числе драгоценных и редкоземельных металлов. Это могло бы совершить настоящую революцию в экономике Земли. Описывались планы по добыче металлов на астероидах либо с помощью роботов, либо путем отправки астронавтов в качестве космических шахтеров. Но никаких действий в это направлении пока не наблюдается. В статье Forbes говорится о том, есть ли реальное будущее у горнодобывающей отрасли в космосе.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Астронавты или роботы

"Я думаю, мы все переоценили то, что можно было сделать", — говорит Джефф Каргель, бывший геолог Геологической службы США, который сейчас является старшим научным сотрудником Института планетологии в Тусоне, штат Аризона.

До сих пор не проведена разведка полезных ископаемых на астероидах, и идея отправки астронавтов для этого сейчас кажется устаревшей.

"Я не думаю, что отправка астронавтов на астероид имеет экономический смысл", — говорит Каргель. Он утверждает, что с помощью роботов можно провести подобную разведку, когда речь идет о добыче воды, железа и никеля, а также металлов платиновой группы (МПГ) на астероидах.

По словам Каргеля, небольшие и недорогих кубесаты, специальные космические аппараты, могут помочь космической горнодобывающей отрасли.

Ранее некоторые ученые выдвигали идею о том, что для добычи полезных ископаемых, астероиды нужно переместить на околоземную или окололунную орбиту. Но Каргель говорит, что очень опасно менять орбиту этих твердых тел.

Луна или астероиды

Ученый говорит, что более эффективной будет добыча горных пород, содержащих калий, редкоземельные металлы и фосфор на Луне. Это же касается и добычи гелия-3, о которой говорят уже последние 30 лет. По словам Каргеля, добыча гелия-3 может быть не очень сложной или дорогой, но все зависит от новых достижений в физике, так как подобный процесс связан с ядерным синтезом.

"Учитывая новые достижения это может случится и в этом десятилетии", — говорит ученый.

[ + – ] Горнодобывающая колония на Луне. Иллюстрация. Фото: Forbes

Хотя Луна и кажется более экономически привлекательной с точки зрения добычи полезных ископаемых, астероиды не остаются без внимания научного сообщества и представителей коммерческих компаний.

По некоторым оценкам, металлический астероид диаметром 100 метров может содержать МПГ ​​на сумму до 12 миллиардов долларов.

Нужен Илон Маск

И если МПГ когда-либо будут доставлены с астероидов обратно на Землю, по словам Каргеля, эти металлы станут гораздо более доступными в ценовом эквиваленте из-за их огромного количества. По словам ученого очень сложно сказать, когда именно начнется коммерческая добыча МПГ с астероидов. Каргель утверждает, что потребуется человек похожий на Илона Маска, чтобы либо убить эту идею, либо реализовать ее.

Каргель говорит, что добыча полезных ископаемых с астероидов требует не только новых технологий, новых космических кораблей, но и кого-то с большими деньгами, ведь нужны будут миллиардные вложения каждый год до того момента, пока добыча начнет приносить прибыль.

Но также существует опасность того, что стоимость ценных металлов, доставленных на Землю, упадет на столько, что целесообразность данного процесса исчезнет.