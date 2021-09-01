Заводи в космосі. Учені розповіли, чи можливий видобуток корисних копалин на астероїдах

Один металевий астероїд діаметром 100 метрів може містити металів платинової групи на суму до 12 мільярдів доларів.

За останнє десятиліття з'явилося багато наукових статей, в яких розглядається ймовірність видобутку корисних копалин на астероїдах, зокрема дорогоцінних і рідкоземельних металів. Це могло б зробити справжню революцію в економіці Землі. Описувалися плани з видобутку металів на астероїдах або за допомогою роботів, або шляхом відправлення астронавтів як космічних шахтарів. Але жодних дій в цьому напрямі поки не спостерігається. У статті Forbes говориться про те, чи є реальне майбутнє у гірничодобувній галузі в космосі.

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Астронавти або роботи

"Я думаю, ми всі переоцінили те, що можна було зробити", — говорить Джефф Каргель, колишній геолог Геологічної служби США, який зараз є старшим науковим співробітником Інституту планетології в Тусоні, штат Арізона.

Досі не проведена розвідка корисних копалин на астероїдах, та ідея відправлення астронавтів для цього зараз здається застарілою.

"Я не думаю, що відправлення астронавтів на астероїд має економічний сенс", — говорить Каргель. Він стверджує, що за допомогою роботів можна провести подібну розвідку, коли йдеться про видобуток води, заліза і нікелю, а також металів платинової групи (МПГ) на астероїдах.

За словами Каргеля, невеликі та недорогі кубесати, спеціальні космічні апарати, можуть допомогти космічній гірничодобувній галузі.

Раніше деякі вчені висували ідею про те, що для видобутку корисних копалин, астероїди потрібно перемістити на навколоземну або навколомісяцеву орбіту. Але Каргель каже, що дуже небезпечно змінювати орбіту цих твердих тіл.

Місяць або астероїди

Учений говорить, що більш ефективним буде видобуток гірських порід, що містять калій, рідкоземельні метали і фосфор на Місяці. Це ж стосується і видобутку гелію-3, про який говорять вже останні 30 років. За словами Каргеля, видобуток гелію-3 може бути не дуже складним або дорогим, але все залежить від нових досягнень у фізиці, оскільки подібний процес пов'язаний з ядерним синтезом.

"З огляду на нові досягнення це може трапиться і в цьому десятилітті", — говорить учений.

[ + – ] Гірничодобувна колонія на Місяці. Ілюстрація. Фото: Forbes

Хоча Місяць і здається більш економічно привабливим із точки зору видобутку корисних копалин, астероїди не залишаються без уваги наукової спільноти та представників комерційних компаній.

За деякими оцінками, металевий астероїд діаметром 100 метрів може містити МПГ на суму до 12 мільярдів доларів.

Потрібен Ілон Маск

І якщо МПГ коли-небудь будуть доставлені з астероїдів назад на Землю, за словами Каргеля, ці метали стануть набагато доступнішими в ціновому еквіваленті через їхню величезну кількість. За словами вченого дуже складно сказати, коли саме почнеться комерційний видобуток МПГ з астероїдів. Каргель стверджує, що буде потрібна людина схожа на Ілона Маска, щоб або вбити цю ідею, або реалізувати її.

Каргель каже, що незаконний видобуток корисних копалин з астероїдів вимагає не тільки нових технологій, нових космічних кораблів, а й когось з великими грошима, адже потрібні будуть мільярдні вкладення щороку до того моменту, поки видобуток почне приносити прибуток.

Але також існує небезпека того, що вартість цінних металів, доставлених на Землю, впаде на стільки, що доцільність цього процесу зникне.