Многокилометровая "мегаструктура": Китай рассказал, что собирается построить на орбите Земли

В ближайшие пять лет китайское правительство планирует создать техническую базу для строительства станции прямиком в космосе.

Китай планирует построить на орбите Земли "мегаструктуру" протяженностью несколько километров. Проект будет включать в себя солнечные электростанции, туристические комплексы, заправочные станции и объекты по добыче полезных ископаемых из астероидов. Об этом сообщает Daily Mail.

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Государственный фонд естественных наук Китая (NSFC) недавно объявил о новом пятилетнем плане, в рамках которого исследователи должны разработать новые технологии для постройки "мегаструктуры" прямиком на орбите планеты. Идея заключается в том, чтобы не тратить деньги на доставку собранной космический станции на орбиту, а сделать это непосредственно в космосе.

Строительство "мегаструктуры" потребует создания более легких материалов, чтобы доставлять крупные объекты на орбиту с помощью существующих ракет. Исследователям также понадобится создать технологию, которая позволила бы осуществлять сборку частей на орбите.

Правительство Китая отмечает, что существует "острая необходимость" в космических мегапроектах. Первым проектом такого типа будет солнечная электростанция на высокой орбите Земли шириной чуть больше километра. Она будет передавать электроэнергию на станцию на территории Китая для подачи в сеть к 2030-2050 годам.

Другие проекты могут включать в себя новые массивные орбитальные платформы на километры в длину. Такие мегаструктуры могут включать в себя космические станции, такие как МКС. Отметим, что у Китая уже есть собственная космическая станция "Тяньгун".

В ближайшие годы Китай планирует добавлять к своей станции новые исследовательские модули и даже телескоп.

Пока остается неясным, станет ли китайская МКС основой для будущей "мегаструктуры" или же отдельным проектом.

NSFC не дает никаких подробностей о будущем мегапроекте на орбите, но все же обнародовала некоторую интересную информацию.

Китайское ведомство опубликовало документ, в котором содержатся рекомендации для исследователей, желающих принять участие в проекте и получить финансирование.

В частности, предлагается сосредоточиться на разработке "основного стратегического аэрокосмического оборудования для будущего использования космических ресурсов". Также ученым предлагается сосредоточиться на "исследовании загадок Вселенной и долгосрочном проживании на орбите".

Первый этап проекта предназначен не для того, что фактически вывести эти инструменты на орбиту, а скорее для того, чтобы минимизировать вес космических кораблей и других объектов. Например, чтобы построить горнодобывающее предприятие вокруг астероида, потребуется несколько запусков ракет. Но создание более легких и прочных материалов может существенно облегчит и удешевить миссию.

"Новый технологии строительства в космосе позволят собирать большие космические конструкции, улучшать характеристики космических аппаратов и снижать эксплуатационные расходы", – говорится в документе.

Это позволит создать "стационарные структуры, такие как космическая инфраструктура, заправочные станции, объекты космического производства, комплексы для туристов и станции для добычи ископаемых на астероидах".

Правительство Китая готово выделить около 2,3 млн долларов на пять исследовательских проектов, посвященных созданию больших структур на орбите и способам их реализации.

Кроме этого, Китай планирует построить в космосе большой телескоп, который будет запущен с Земли по частям. Одним из партнеров проекта выступает британский Университет Суррей.

У телескопа будет 10-метровая апертура (характеристика оптического прибора, ред.), что в двое больше чем у космического телескопа имени Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на конец года.

Также Китайская академия космических технологий строит испытательный центр в Чунцине, который будет принимать энергию от солнечных электростанций на орбите. Испытания начнутся в 2022 году.