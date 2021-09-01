Багатокілометрова "мегаструктура": Китай розповів, що збирається побудувати на орбіті Землі

У найближчі п'ять років китайський уряд планує створити технічну базу для будівництва станції прямо в космосі.

Китай планує побудувати на орбіті Землі "мегаструктуру" протяжністю кілька кілометрів. Проект включатиме сонячні електростанції, туристичні комплекси, заправні станції та об'єкти з видобутку корисних копалин з астероїдів. Про це повідомляє Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Державний фонд природних наук Китаю (NSFC) недавно оголосив про новий п'ятирічний план, у межах якого дослідники повинні розробити нові технології для будівництва "мегаструктури" прямо на орбіті планети. Ідея полягає в тому, щоб не витрачати гроші на доставку зібраної космічної станції на орбіту, а зробити це безпосередньо в космосі.

Будівництво "мегаструктури" вимагатиме створення легших матеріалів, щоб доставляти великі об'єкти на орбіту за допомогою існуючих ракет. Дослідникам також знадобиться створити технологію, яка дозволила б здійснювати збірку частин на орбіті.

Уряд Китаю відзначає, що існує "гостра необхідність" у космічних мегапроектах. Першим проектом такого типу буде сонячна електростанція на високій орбіті Землі шириною трохи більше кілометра. Вона передаватиме електроенергію на станцію на території Китаю для подачі в мережу до 2030-2050 років.

Інші проекти можуть включати в себе нові потужні орбітальні платформи на кілометри в довжину. Такі мегаструктури можуть включати в себе космічні станції, такі як МКС. Відзначимо, що у Китаю вже є власна космічна станція "Тяньгун".

У найближчі роки Китай планує додавати до своєї станції нові дослідницькі модулі й навіть телескоп.

Поки залишається неясним, чи стане китайська МКС основою для майбутньої "мегаструктури" або ж окремим проектом.

NSFC не дає ніяких подробиць про майбутній мегапроект на орбіті, але все ж оприлюднила деяку цікаву інформацію.

Китайське відомство опублікувало документ, в якому містяться рекомендації для дослідників, які бажають взяти участь у проекті й отримати фінансування.

Зокрема, пропонується зосередитися на розробці "основного стратегічного аерокосмічного обладнання для майбутнього використання космічних ресурсів". Також вченим пропонується зосередитися на "дослідженні загадок Всесвіту і довгостроковому проживанні на орбіті".

Перший етап проекту призначений не для того, що фактично вивести ці інструменти на орбіту, а скоріше для того, щоб мінімізувати вагу космічних кораблів та інших об'єктів. Наприклад, щоб побудувати гірничодобувне підприємство навколо астероїда, буде потрібно кілька запусків ракет. Але створення легшихих і міцніших матеріалів може істотно полегшити і здешевити місію.

"Нові технології будівництва в космосі дозволять збирати великі космічні конструкції, покращувати характеристики космічних апаратів і знижувати експлуатаційні витрати", — йдеться в документі.

Це дозволить створити "стаціонарні структури, такі як космічна інфраструктура, заправні станції, об'єкти космічного виробництва, комплекси для туристів і станції для видобутку копалин на астероїдах".

Уряд Китаю готовий виділити близько 2,3 млн доларів на п'ять дослідницьких проектів, присвячених створенню великих структур на орбіті і способам їх реалізації.

Крім цього, Китай планує побудувати в космосі великий телескоп, який буде запущений із Землі по частинах. Одним із партнерів проекту виступає британський Університет Суррея.

У телескопа буде 10-метрова апертура (характеристика оптичного приладу, — ред.), що вдвічі більше, ніж у космічного телескопа імені Джеймса Вебба, запуск якого запланований на кінець року.

Також Китайська академія космічних технологій будує випробувальний центр у Чунціні, який прийматиме енергію від сонячних електростанцій на орбіті. Випробування розпочнуться в 2022 році.