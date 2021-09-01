Раньше не 100 тысяч лет. Археологи нашли уникальные человеческие инструменты, не соответствующие эпохе

В Италии обнаружены инструменты из слоновой кости, которым 400 000 лет.

По словам ученых из Университета Колорадо в Боулдере, США, гоминиды, которые возможно были неандертальцами, жившие 400 тысяч лет на территории современной Италии, использовали кости слонов для создания инструментов, некоторые из которых были изготовлены с помощью особых методов, которые не станут обычным явлением в ближайшие 100 000 лет, сообщает sciencedaily.com

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Археологи обнаружили уникальную находку в 20 километрах от Рима на территории археологического памятника под открытым небом Кастель-ди-Гвидо.

98 уникальных инструментов

Тщательные раскопки в этом месте, площадью 1100 квадратных метров проводились с 1979 по 1991 год, но археологи до сих пор продолжают изучать древние находки. В ходе исследования ученые идентифицировали в общей сложности 98 инструментов из слоновой кости.

"Сотни тысяч лет назад здесь был овраг, с недолговечным водным потоком, где древние слоны (Palaeoloxodon antiquus), ростом до 4 метров, пили воду, а также умирали в этом месте", — говорит Паола Вилья из Университета Колорадо в Боулдере.

По мнению археологов, некоторые из найденных инструментов использовались для разделывания туш слонов, а некоторые — для того, чтобы дробить большие и длинные слоновьи кости.

Но один инструмент из найденных инструментов выделялся на фоне остальных. Это был длинный инструмент с гладким концом, который в археологии называют лиссуаром. Его гоминиды использовали для обработки кожи убитых животных. Но эта технология стала распространенной только 300 тысяч лет назад.

Это были неандертальцы

Авторы исследования предполагают, что гоминиды жившие здесь были неандертальцами.

Данные находки представляют собой наибольшее количество костных орудий, сделанных гоминидами, которое исследователи описали до сегодняшнего дня.

По словам археологов, гоминиды в Кастель-ди-Гвидо не были умнее своих сородичей в других частях Европы. Им просто приходилось использовать те ресурсы, которые у них были под рукой. В этом регионе Италии не так много больших кусков кремня, поэтому древние люди не могли сделать много каменных орудий.

Поэтому неандертальцам очень пригодились слоны, вернее их кости. По словам ученых в этот период эти животные постепенно исчезали в Европе и умирали от естественных причин возле древнего водопоя. Люди находили их останки и создавали костяные инструменты.

"Я думаю, что люди, живущие здесь, обладали когнитивным интеллектом, который позволял им создавать сложные костяные инструменты", — говорит Вилья.

Плейстоцен, часто именуемый ледниковым периодом, — это эпоха, которая длилась примерно с 2 580 000 до 11 700 лет назад.

На сегодня ученые изучили тысячи археологических памятников, возраст некоторых из них достигает 2,6 миллиона лет. На подобных участках археологи находят в основном каменные орудия труда, так как они меньше подвержены разложению. Данные артефакты являются отличными свидетельствами того, как, где и когда жили первые люди. Но, поскольку разные виды гоминидов часто сосуществовали рядом, иногда археологам трудно определить какие виды создали конкретных инструмент.

Инструменты раннего каменного века

Фото: wikipedia

Люди начали изготовление каменных орудий не менее 2,6 миллиона лет назад. Это были самые простые инструменты – молотки, стержни, каменные заостренные осколки. Примерно 1,76 миллиона лет назад первые люди начали изготавливать топоры и другие большие режущие инструменты.

Инструменты среднего каменного века

Фото: wikipedia

200 000 лет назад древние люди приобрели новые умения и навыки и изобрели новые технологии. Теперь они делали каменные наконечники для копий, каменные шила, которыми можно было протыкать шкуры и скребки, которые использовались для обработки кожи, дерева и других материалов.

Инструменты позднего каменного века

Фото: wikipedia

В этот период уровень мастерства повышался, и разные группы древних людей искали свою собственную культурную идентичность и применяли свои собственные способы изготовления инструментов.