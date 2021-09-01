Раніше не 100 тисяч років. Археологи знайшли унікальні людські інструменти, які не відповідають епосі

В Італії виявлено інструменти зі слонової кістки, яким 400 000 років.

За словами вчених із Університету Колорадо в Боулдері, США, гомініди, які, можливо, були неандертальцями, які жили 400 тисяч років тому на території сучасної Італії, використовували кістки слонів для створення інструментів, деякі з яких були виготовлені за допомогою особливих методів, які не стануть звичайним явищем в найближчі 100 000 років, повідомляє sciencedaily.com

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Археологи виявили унікальну знахідку в 20 кілометрах від Риму на території археологічної пам'ятки під відкритим небом Кастель-ді-Гвідо.

98 унікальних інструментів

Детальні розкопки в цьому місці, площею 1100 квадратних метрів проводилися з 1979 по 1991 рік, але археологи досі продовжують вивчати стародавні знахідки. В ході дослідження вчені ідентифікували в цілому 98 інструментів зі слонової кістки.

"Сотні тисяч років тому тут був яр із недовговічним водним потоком, де стародавні слони (Palaeoloxodon antiquus), до 4 метрів зросту, пили воду, а також вмирали в цьому місці", — говорить Паола Вілья з Університету Колорадо в Боулдері.

На думку археологів, деякі зі знайдених інструментів використовувалися для освіжовування туш слонів, а деякі — для того, щоб дробити великі й довгі слонячі кістки.

Але один інструмент зі знайдених виділявся на тлі інших. Це був довгий інструмент із гладким кінцем, який в археології називають ліссуаром. Його гомініди використовували для обробки шкіри вбитих тварин. Але ця технологія стала поширеною тільки 300 тисяч років тому.

Це були неандертальці

Автори дослідження припускають, що гомініди, які жили тут, були неандертальцями.

Ці знахідки представляють собою найбільшу кількість кісткових знарядь, зроблених гомінідами, яку дослідники описали до сьогоднішнього дня.

За словами археологів, гомініди в Кастель-ді-Гвідо були розумніші за своїх родичів в інших частинах Європи. Їм просто доводилося використовувати ті ресурси, які в них були під рукою. У цьому регіоні Італії не так багато великих шматків кременю, тому стародавні люди не могли зробити багато кам'яних знарядь.

Тому неандертальцям у нагоді стали слони, вірніше, їхні кістки. За словами вчених, у цей період ці тварини поступово зникали в Європі і вмирали від природних причин біля стародавнього водопою. Люди знаходили їхні рештки й створювали кістяні інструменти.

"Я думаю, що люди, які живуть тут, мали когнітивний інтелект, який дозволяв їм створювати складні кістяні інструменти", — говорить Вілья.

Плейстоцен, часто іменований льодовиковим періодом, — це епоха, яка тривала приблизно с 2 580 000 до 11 700 років тому.

Наразі вчені вивчили тисячі археологічних пам'яток, вік деяких із них сягає 2,6 мільйона років. На подібних ділянках археологи знаходять в основному кам'яні знаряддя праці, оскільки вони менше схильні до розкладання. Ці артефакти є відмінними свідченнями того, як, де й коли жили перші люди. Але, оскільки різні види гомінідів часто співіснували поруч, іноді археологам важко визначити, які види створили конкретні інструменти.

Інструменти раннього кам'яного віку

Фото: wikipedia

Люди почали виготовлення кам'яних знарядь не менше 2,6 мільйона років тому. Це були найпростіші інструменти — молотки, стрижні, кам'яні загострені осколки. Приблизно 1,76 мільйона років тому перші люди почали виготовляти сокири та інші великі ріжучі інструменти.

Інструменти середнього кам'яного віку

Фото: wikipedia

200 000 років тому стародавні люди надбали нові вміння та навички й винайшли нові технології. Тепер вони робили кам'яні наконечники для списів, кам'яні шила, якими можна було проколювати шкури та скребки, які використовувалися для обробки шкіри, дерева та інших матеріалів.

Інструменти пізнього кам'яного віку

Фото: wikipedia

У цей період рівень майстерності підвищувався, і різні групи древніх людей шукали власну культурну ідентичність і застосовували свої способи виготовлення інструментів.