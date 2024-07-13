Були на диво успішними: неолітичні люди часто виживали після ризикованих операцій

Учені достеменно не знають, навіщо древні люди проводили трепанацію — операцію, яка полягала у свердлінні отворів у черепі. Проте археологів дивує те, що на багатьох знайдених черепах є значні ознаки загоєння після неї.

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Люди кам'яного віку часто практикували трепанацію — процедуру, що передбачає свердління отворів у черепі. Цей метод залишав багатьох пацієнтів з великими вихідними отворами, іноді до 10 сантиметрів завширшки, пише IFLScience.

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Трепанація була поширеною хірургічною процедурою в доісторичні часи, про що свідчать знахідки на археологічних розкопках по всьому світу. Нещодавнє дослідження проаналізувало 41 неолітичний череп із Франції, надаючи нове розуміння цієї практики. Цим черепам, що зберігаються в Музеї людини в Парижі, було від 8 000 до 4 000 років. Зі 159 черепів у колекції багато з них мали ознаки трепанації.

Дослідники виміряли отвори, виявивши середню ширину від 2,95 до 5,43 сантиметра. Примітно, що деякі отвори перевищували 10 сантиметрів ширину. Попри значні ризики, у більшості пацієнтів після трепанації спостерігалися ознаки загоєння, що свідчить про те, що вони пережили операцію.

"Високий рівень виживання, попри небезпеку набряку мозку, інфекції, крововиливу і шоку, свідчить про майстерність і досвід цих ранніх хірургів", — зазначають автори дослідження. Вважається, що лікарі неоліту могли стерилізувати свої кам'яні інструменти та використовувати рослини з природними знеболювальними або антибіотичними властивостями для полегшення одужання.

Точна причина популярності трепанації в доісторичні часи залишається незрозумілою. Деякі вчені припускають, що її проводили, щоб зменшити внутрішньочерепний тиск після травми або хвороби, і ця практика продовжується в рідкісних випадках і сьогодні. Поль Брока, видатний невропатолог XIX століття, припускав, що це пов'язано з віруваннями про демонів, які викликають напади і яких можна випустити через отвори в черепі.

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Незалежно від причин, трепанація є значним кроком в історії нейрохірургії. Нові знахідки демонструють ранній розвиток хірургічних навичок і дають цінну інформацію про витоки сучасної нейрохірургічної практики.

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