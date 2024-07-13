Были удивительно успешными: неолитические люди часто выживали после рискованных операций

Ученые точно не знают, зачем древние люди проводили трепанацию — операцию, которая заключалась в сверлении отверстий в черепе. Однако археологов удивляет то, что на многих найденных черепах есть значительные признаки заживления после нее.

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Люди каменного века часто практиковали трепанацию — процедуру, предусматривающую сверление отверстий в черепе. Этот метод оставлял многих пациентов с большими выходными отверстиями, иногда до 10 сантиметров в ширину, пишет IFLScience.

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Трепанация была распространенной хирургической процедурой в доисторические времена, о чем свидетельствуют находки на археологических раскопках по всему миру. Недавнее исследование проанализировало 41 неолитический череп из Франции, предоставляя новое понимание этой практики. Этим черепам, хранящимся в Музее человека в Париже, было от 8 000 до 4 000 лет. Из 159 черепов в коллекции многие из них имели признаки трепанации.

Исследователи измерили отверстия, обнаружив среднюю ширину от 2,95 до 5,43 сантиметра. Примечательно, что некоторые отверстия превышали 10 сантиметров ширину. Несмотря на значительные риски, у большинства пациентов после трепанации наблюдались признаки заживления, что свидетельствует о том, что они пережили операцию.

"Высокий уровень выживания, несмотря на опасность отека мозга, инфекции, кровоизлияния и шока, свидетельствует о мастерстве и опыте этих ранних хирургов", — отмечают авторы исследования. Считается, что врачи неолита могли стерилизовать свои каменные инструменты и использовать растения с естественными обезболивающими или антибиотическими свойствами для облегчения выздоровления.

Точная причина популярности трепанации в доисторические времена остается неясной. Некоторые ученые предполагают, что ее проводили, чтобы уменьшить внутричерепное давление после травмы или болезни, и эта практика продолжается в редких случаях и сегодня. Поль Брока, выдающийся невропатолог XIX века, предполагал, что это связано с верованиями о демонах, что вызывают приступы и которых можно выпустить через отверстия в черепе.

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Независимо от причин, трепанация является значительным шагом в истории нейрохирургии. Новые находки демонстрируют раннее развитие хирургических навыков и дают ценную информацию об истоках современной нейрохирургической практики.

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