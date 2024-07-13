Чия ДНК виявилася найдавнішою: які секрети знайшли вчені у вічній мерзлоті

До 2022 року найдавнішою виявленою ДНК вважали генетичний матеріал із зуба мамонта, віком 1,2 мільйона років. Проте тепер це не найстаріша ДНК, яку змогли дослідити вчені.

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Вивчаючи стародавню ДНК, вчені дізнаються про минуле, розкриваючи інформацію про еволюцію людини та доісторичні кліматичні умови. Нещодавно дослідники досягли значного прориву, ідентифікувавши найдавнішу з коли-небудь віднайдених ДНК, яка дає змогу вивчити стародавній світ, пише IFLScience.

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У 2022 році дослідники виявили найдавнішу у світі ДНК у відкладеннях Льодовикового періоду на півночі Гренландії. Цей генетичний матеріал, якому 2 мільйони років, зберігався у вічній мерзлоті з часів пліоцену.

Після секвенування ДНК було виявлено широкий спектр тварин і рослин, які колись процвітали в цьому регіоні, включаючи північних оленів, гусей, зайців, гризунів, крабів, мастодонтів, а також різні дерева і чагарники, такі як тополя, береза і туя. Це відкриття перевершило попередній рекорд — 1,2-мільйонний вік зубів мамонта, знайдених у сибірській вічній мерзлоті, що стало новою віхою в дослідженні стародавньої ДНК.

Розуміння стародавньої ДНК передбачає визнання її крихкості, оскільки молекули ДНК деградують із часом. Попри ці виклики, вчені зробили значні відкриття, такі як добре збережена ДНК коня, знайдена в канадській вічній мерзлоті, віком від 780 000 до 560 000 років. Ці приклади демонструють рідкісну, але безцінну природу стародавньої ДНК у відновленні нашого минулого.

Що стосується ДНК людини, то найдавніша з відомих ДНК гомінін походить із геному віком 430 000 років, знайденого в іспанській печері Сіма-де-лос-Уесос. У цьому місці знаходилися останки ранніх неандертальців, які дають важливе уявлення про наших предків.

Крім того, дослідники виявили ще давніші генетичні дані у скам'янілостях гомінідів з Південної Африки. Послідовності білків із зубів Paranthropus robustus представляють найдавнішу генетичну інформацію, коли-небудь отриману від будь-якого гомініда. Ба більше, найдавніші білки, отримані зі шкаралупи страусиних яєць у Танзанії, датуються 3,8 мільйонами років.

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Ці відкриття демонструють неймовірний потенціал досліджень стародавньої ДНК у розкритті таємниць нашого далекого минулого. Вивчаючи ці генетичні матеріали, вчені продовжують поглиблювати наше розуміння еволюції та історії життя на Землі.

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