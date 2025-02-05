"Вирішив проігнорувати попередження": в Індії слон вбив туриста

Автомобілісти, які також були на дорозі, побачивши тварину, зупинилися і чекали, поки вона піде з дороги. Втім, турист вирішив проскочити, не чекаючи поки слон перейде дорогу.

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В індійському заповіднику Anamalai Tiger Reserve (штат Тамілнад) дикий слон напав на 77-річного туриста з Німеччини та вбив його. Пенсіонер, як повідомляється, проігнорував попередження і спробував проїхати повз тварину на своєму мотоциклі. Про це пише німецьке видання BILD.

Інцидент стався ввечері, 4 лютого. Німецький мандрівник Міхаель С. їхав трасою, коли на його шляху з'явився слон. Автомобілісти, які також були на дорозі, побачивши тварину, зупинилися і чекали, поки вона піде з дороги. Втім, турист вирішив проскочити, не чекаючи поки тварина піде. Слон сприйняв це як загрозу, розлютився, і атакував мотоцикліста. Він збив його з мотоцикла.

Очевидці почали сигналити, щоб відігнати розлюченого слона, але це не допомогло. На відео з місця події видно, як через деякий час постраждалий піднявся із землі і намагався підійти до свого мотоцикла і поїхати, але в цей момент слон підбіг, вдарив бивнем чоловіка у спину і підкинув у повітря.

Туриста терміново доправили до лікарні, але він помер від тяжких травм.

За словами індійського інспектора, чоловік сам винен у тому, що сталося.

"Він прийняв рішення проігнорувати попередження — і це спричинило трагедію", — сказав інспектор.

Нагадаємо, що азійський слон Кошік, якому виповнюється 35 років, шокував науковців, оскільки став першим у своєму роді, хто зміг скопіювати людську мову.

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