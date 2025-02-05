"Решил проигнорировать предупреждение": в Индии слон убил туриста

Автомобилисты, которые также были на дороге, увидев животное, остановились и ждали, пока оно уйдет с дороги. Впрочем, турист решил проскочить, не дожидаясь пока слон перейдет дорогу.

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В индийском заповеднике Anamalai Tiger Reserve (штат Тамилнад) дикий слон напал на 77-летнего туриста из Германии и убил его. Пенсионер, как сообщается, проигнорировал предупреждение и попытался проехать мимо животного на своем мотоцикле. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Инцидент произошел вечером, 4 февраля. Немецкий путешественник Михаэль С. ехал по трассе, когда на его пути появился слон. Автомобилисты, которые также были на дороге, увидев животное, остановились и ждали, пока оно уйдет с дороги. Впрочем, турист решил проскочить, не дожидаясь пока животное уйдет. Слон воспринял это как угрозу, разозлился, и атаковал мотоциклиста. Он сбил его с мотоцикла.

Очевидцы начали сигналить, чтобы отогнать разъяренного слона, но это не помогло. На видео с места происшествия видно, как через некоторое время пострадавший поднялся с земли и пытался подойти к своему мотоциклу и уехать, но в этот момент слон подбежал, ударил бивнем мужчину в спину и подбросил в воздух.

Туриста срочно доставили в больницу, но он скончался от тяжелых травм.

По словам индийского инспектора, мужчина сам виноват в том, что произошло.

"Он принял решение проигнорировать предупреждение — и это привело к трагедии", — сказал инспектор.

Напомним, что азиатский слон Кошик, которому исполняется 35 лет, шокировал ученых, поскольку стал первым в своем роде, кто смог скопировать человеческую речь.

Фокус также писал о том, почему у слонов такие огромные уши.