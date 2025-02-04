Замість інструменту за 40 доларів онлайн-магазин надіслав покупцеві зображення дрилі (фото)

Чоловік зізнався, що був дуже засмучений, коли відкрив коробку. Торговий майданчик ніяк не відреагував на звернення ошуканого покупця.

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У листопаді 2024 року 68-річний колишній механік і ремонтник із Саванни, штат Джорджія, США, Сильвестр Франклін замовив за 40 доларів у китайському інтернет-магазині мийку високого тиску, а також ручний акумуляторний інструмент, однак отримане шокувало його. Про це пише New York Post.

Приблизно через місяць йому доставили з майданчика AliExpress посилку. Замість нового ударного гайковерта з різними насадками та інструменту для підтримання автомобіля в чистоті за 22,50 пенсіонер отримав біту і фотографію дрилі.

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"Я був дуже засмучений, коли відкрив коробку", — зізнався механік-пенсіонер.

Як зазначається, чоловік поскаржився на недобросовісних продавців і відкрив суперечку, але досі не отримав повернення грошей. При цьому, магазин ніяк не відреагував на те, що сталося, не написавши і не зателефонувавши ошуканому клієнту.

Зазначимо, що на майданчику Аmazon цей інструмент коштує близько 110 доларів США.

Нагадаємо, технічний фахівець з індійського міста Делі на ім'я Нітін Агарвал розповів, що товар, який він замовив у 2019 році в онлайновій роздрібній службі AliExpress, був доставлений. Утім, своє замовлення він отримав після чотирирічного очікування.

Також Фокус писав, що в США подали законопроект, спрямований на обмеження китайського штучного інтелекту. Згідно із запропонованим законом, "технології або інтелектуальна власність", розроблені в КНР, будуть заборонені до імпорту в США. Порушник може бути засуджений до тюремного ув'язнення терміном до 20 років, а також до грошових штрафів у розмірі до 1 мільйона доларів для фізичних осіб і 100 мільйонів доларів для компаній.