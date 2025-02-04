Вместо инструмента за 40 долларов онлайн-магазин прислал покупателю изображение дрели (фото)

Мужчина признался, что был очень расстроен, когда открыл коробку. Торговая площадка никак не отреагировала на обращение обманутого покупателя.

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В ноябре 2024 года 68-летний бывший механик и ремонтник из Саванны, штат Джорджия, США, Сильвестр Франклин заказал за 40 долларов в китайском интернет-магазине мойку высокого давления, а также ручной аккумуляторный инструмент, однако полученное шокировало его. Об этом пишет New York Post.

Примерно через месяц ему доставили с площадки AliExpress посылку. Вместо нового ударного гайковерта с различными насадками и инструмента для поддержания автомобиля в чистоте за 22,50 пенсионер получил биту и фотографию дрели.

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"Я был очень расстроен, когда открыл коробку", — признался механик-пенсионер.

Как отмечается, мужчина пожаловался на недобросовестных продавцов и открыл спор, но до сих пор не получил возврата денег. При этом, магазин никак не отреагировал на произошедшее, не написав и не перезвонив обманутому клиенту.

Отметим, что на площадке Аmazon данный инструмент стоит около 110 долларов США.

Напомним, технический специалист из индийского города Дели по имени Нитин Агарвал рассказал, что товар, который он заказал в 2019 году в онлайновой розничной службе AliExpress был доставлен. Впрочем, свой заказ он получил после четырехлетнего ожидания.

Также Фокус писал, что в США подали законопроект, направленный на ограничение китайского искусственного интеллекта. Согласно предложенному закону, "технологии или интеллектуальная собственность", разработанные в КНР, будут запрещены к импорту в США. Нарушитель может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 20 лет, а также к денежным штрафам в размере до 1 миллиона долларов для физических лиц и 100 миллионов долларов для компаний.