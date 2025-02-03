Мужчина оставил свой принтер включенным на ночь: утром его ждал сюрприз (фото)

По словам специалистов, хакеры могут использовать открытые сети принтеров для получения доступа к конфиденциальным данным или распространения вредоносного программного обеспечения.

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20-летний Рафа до Прадо Мариана Оливейра из Сан-Паулу (Бразилия) работает в местной администрации и ежедневно использует Bluetooth-принтер для работы с бумагами, но однажды вечером он забыл выключить устройство. Утром молодого человека ждал сюрприз — изображение кошачьей морды. Подробнее об этом он рассказал на одном из форумов в Reddit.

"Я сначала растерялся, а потом начал хохотать до беспамятства. Решил разместить изображение в сети. Многие посмеялись. Вероятно, это была одна из проделок моего соседа", — рассказывает Рафа.

На листе формата А4 можно увидеть кошачью мордочку с озадаченным видом.

Другие истории

Пользователям сети понравился этот розыгрыш. Они поделились собственными мыслями и смешными историями, связанными с принтером.

"Это хакерский способ сказать: "Поставьте какую-то проклятую защиту на свой принтер!";

"Будьте благодарны! Они могли бы напечатать сотни страниц только черными чернилами. Повезло с котом";

"Этот кот похож на французского бульдога";

"А я подключился к колонке соседа и включил "Never Gonna Give You Up" Рика Эстли, спасибо за идею".

Утром молодого человека ждал сюрприз Фото: Reddit

"Однажды мы с друзьями из IT-класса поступили так же. Увидели, что все принтеры подключены к одной сети, и распечатали все, что было в Google-картинках. Нас заставили заплатить за всю потраченную бумагу, но надо было видеть лица учителей, когда они не смогли остановить принтер. Хорошие были времена", — рассказывает один из читателей, вспоминая свои школьные годы.

Безопасность принтеров

По данным Impact My Biz, хакеры могут использовать открытые сети принтеров для получения доступа к конфиденциальным данным или распространения вредоносного программного обеспечения. Частным лицам рекомендуют защищать свои принтеры паролем, выключать удаленный доступ, когда это не нужно, и постоянно обновлять прошивку, чтобы предотвратить несанкционированное использование.

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А вот восьмилетний домашний кот породы мейн-кун, которого зовут Миттенс, летал туда и обратно между Новой Зеландией и Австралией трижды за одни сутки.