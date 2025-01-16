Женщина купила книгу на секонд-хенде: внутри ее ждал большой сюрприз (фото)

Алиса Гир призналась, что ей непросто находить вещи с такой "сентиментальной ценностью". Своей реакцией женщина поделилась в социальных сетях.

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Энтузиастка Алиса Гир была удивлена, наткнувшись на особую вещь в комиссионном магазине. Женщина, которая занимается созданием самодельных вещей и популяризирует бережливость, поделилась своей эмоциональной реакцией в вирусном ролике, опубликованном в Instagram.

Одна из последних находок Алисы — книга, написанная дочерью для своей матери.

"Честно говоря, на первый взгляд, обложка выглядела интересно, поэтому я взяла ее, даже не подозревая, что это семейная книга памяти. Открыв первые страницы, я почувствовала себя так, будто вторглась в чужие воспоминания. Эти рукописные заметки и фотографии никогда не должны покинуть полку того дома, где жила та милая и драгоценная семья!" — рассказала Гир в интервью Newsweek.

Семейная реликвия

В своем видео, собравшее более 140 тысяч просмотров с момента публикации, Гир достает книгу под названием "Для моей мамы" и листает ее, демонстрируя милые записки, созданные детской рукой, вроде "Вещи, которые стоит помнить", "Домашние любимцы" и "Помни, когда...". Кроме того, там было много черно-белых семейных фотографий.

Дневник с фотографиями Фото: Instagram

В описании автор призналась, что ей больно находить вещи с такой "сентиментальной ценностью" в комиссионных магазинах и на секонд-хендах.

"Это заставляет задуматься, где они сейчас? Их дети не заботятся о них или не хотят хранить эти воспоминания? Пришлось прочитать эту книгу и просто надеяться, что владелица проживет долгую и счастливую жизнь", — добавила Алиса.

Зрители растеряны

Пользователи сети оставили много отзывов в разделе комментариев.

"Это, должно быть, ошибка";

"Поссорились? Умерли? Я, честно говоря, не представляю, как можно избавиться от такой сентиментальной книги, написанной дочерью для матери";

"Удивляюсь, что случилось с людьми на фотографиях, потеряли ли они связь?";

"Думаю, что это этот дневник выбросили случайно, когда убирали дом. Вот так реликвии и ценности попадают на свалку";

"Я бы купил этот блокнот, чтобы быть уверенным, что о ней до сих пор помнят".

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok.