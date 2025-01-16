Жінка купила книгу на секонд-хенді: всередині на неї чекав великий сюрприз (фото)

Аліса Ґір зізналась, що їй непросто знаходити речі з такою "сентиментальною цінністю". Своєю реакцією жінка поділилась в соціальних мережах.

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Ентузіастка Аліса Ґір була вражена, натрапивши на особливу річ в комісійному магазині. Жінка, яка займається створенням саморобних речей та популяризує ощадливість, поділилася своєю емоційною реакцією у вірусному ролику, опублікованому в Instagram.

Одна з останніх знахідок Аліси — книга, написана дочкою для своєї матері.

"Чесно кажучи, на перший погляд, обкладинка виглядала цікаво, тому я взяла її, навіть не підозрюючи, що це сімейна книга пам'яті. Відкривши перші сторінки, я відчула себе так, ніби вдерлася в чужі спогади. Ці рукописні нотатки та фотографії ніколи не повинні покинути полицю того будинку, де мешкала та мила і дорогоцінна сім'я!" — розповіла Ґір в інтерв'ю Newsweek.

Сімейна реліквія

У своєму відео, яке зібрало понад 140 тисяч переглядів з моменту публікації, Ґір дістає книгу під назвою "Для моєї мами" та гортає її, демонструючи милі записки, створені дитячою рукою, на кшталт "Речі, які варто пам'ятати", "Домашні улюбленці" та "Пам'ятай, коли…". Крім того, там було багато чорно-білих сімейних світлин.

Щоденник з фотографіями Фото: Instagram

В описі авторка зізналась, що їй боляче знаходити речі з такою "сентиментальною цінністю" в комісійних магазинах та на секонд-хендах.

"Це змушує замислитися, де вони зараз? Померли? Їхні діти не дбають про них або не хочуть зберігати ці спогади? Довелося прочитати цю книгу і просто сподіватися, що власниця проживе довге і щасливе життя", — додала Аліса.

Глядачі розгублені

Користувачі мережі залишили багато відгуків у розділі коментарів.

"Це, мабуть, помилка";

"Посварилися? Померли? Я, чесно кажучи, не уявляю, як можна позбутися такої сентиментальної книги, написаної дочкою для матері";

"Дивуюся, що сталося з людьми на фотографіях, чи втратили вони зв'язок?";

"Думаю, що це цей щоденник викинули випадково, коли прибирали будинок. Ось так реліквії і цінності потрапляють на смітник";

"Я б купив цей записник, щоб бути впевненим, що про неї досі пам'ятають".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.