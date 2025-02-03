Чоловік залишив свій принтер увімкненим на ніч: вранці на нього чекав сюрприз (фото)

За словами фахівців, хакери можуть використати відкриті мережі принтерів для отримання доступу до конфіденційних даних, марнування ресурсів або навіть розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

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20-річний Рафа до Прадо Маріана Олівейра з Сан-Паулу (Бразилія) працює в місцевій адміністрації й щодня використовує Bluetooth-принтер для роботи з паперами, але одного вечора він забув вимкнути пристрій. Вранці на молодого чоловіка чекав сюрприз — зображення котячої морди. Детальніше про це він розповів на одному з форумів у Reddit.

"Я спочатку розгубився, а потім почав реготати до нестями. Вирішив розмістити зображення у мережі. Багато хто посміявся. Ймовірно, це була одна з витівок мого сусіда", — розповідає Рафа.

На аркуші формату А4 можна побачити котячу мордочку, яка має спантеличений вигляд.

Інші історії

Користувачам мережі сподобався цей розіграш. Вони поділилися власними думками та смішними історіями, пов’язаними з принтером.

"Це хакерський спосіб сказати: "Поставте якийсь клятий захист на свій принтер!";

"Будьте вдячні! Вони могли б надрукувати сотні сторінок лише чорним чорнилом. Пощастило з котом";

"Цей кіт схожий на французького бульдога";

"А я під'єднався до колонки сусіда й увімкнув "Never Gonna Give You Up" Ріка Естлі, дякую за ідею".

Вранці на молодого чоловіка чекав сюрприз Фото: Reddit

"Одного разу ми з друзями з ІТ-класу вчинили так само. Побачили, що всі принтери підключені до однієї мережі, і видрукували все, що було у Google-картинках. Нас змусили заплатити за весь витрачений папір, але треба було бачити обличчя вчителів, коли вони не змогли зупинити принтер. Гарні були часи", — розповідає один з читачів, згадуючи свої шкільні роки.

Безпека принтерів

За даними Impact My Biz, хакери можуть використати відкриті мережі принтерів для отримання доступу до конфіденційних даних, марнування ресурсів або навіть розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Приватним особам рекомендують захищати свої принтери паролем, вимикати віддалений доступ, коли це не потрібно, і постійно оновлювати прошивку, щоб запобігти несанкціонованому використанню.

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А от восьмирічний домашній кіт породи мейн-кун, якого звуть Міттенс, літав туди й назад між Новою Зеландією та Австралією тричі за одну добу.