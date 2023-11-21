"Никогда не теряйте надежду": мужчина получил посылку с AliExpress через 4 года

Нитин Агарвал думал, что никогда не получит свой заказ, но он все же пришел, хотя и четыре года спустя. Мужчина призвал других людей в соцсетях никогда не отчаиваться, ведь "чудо" может случиться с каждым.

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Один человек из Дели (Индия) поделился интересным рассказом о товаре, который он заказал на AliExpress почти четыре года назад, то есть еще до пандемии COVID-19. Об этой истории вспомнил пользователь популярного форума Reddit с никнеймом "aaffpp".

Технический специалист из Дели по имени Нитин Агарвал рассказал, что товар, который он заказал в 2019 году в онлайновой розничной службе наконец-то был доставлен ему после четырехлетнего ожидания.

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Издание India Today отмечает, что AliExpress был запрещен в Индии. Однако еще некоторое время назад он был популярным сайтом для индийских технарей, прежде всего потому, что на этой популярной онлайн-площадке продавалась дешевая электроника. Некоторые устройства, которых не было в стране, можно было заказать из Китая. Один из жителей Дели поделился интересным рассказом о товаре, который он заказал на AliExpress почти четыре года назад, то есть еще до пандемии COVID-19. Он думал, что никогда его не получит, но посылка пришла, хотя и четыре года спустя.

В своем сообщении в Twitter Агарвал выразил свое удивление и призвал других не терять надежды. Он упомянул, что AliExpress уже запретили в Индии, но он успел совершить покупку до этого.

"Никогда не теряйте надежду! Я заказал это на Ali Express (теперь запрещенном в Индии) еще в 2019 году, и сегодня посылка была доставлена", — написал мужчина.

Твит мужчины стал популярным в соцсетях Фото: Reddit

Хотя Агарвал не раскрыл подробностей о товаре и причине задержки, его история служит уникальным примером о непредсказуемости онлайн-покупок. Твит мужчины стал популярным в соцсетях и вызвал реакцию других пользователей. Один из них написал, что тоже сделал заказ на что-то в 2019 году.

"Я заказал 2 товара в 2019 году в декабре. Так что я могу надеяться, что когда-нибудь их доставят", — написал один из пользователей.

Издание India Today отмечает, что в июне 2020 года правительство Индии запретило AliExpress, а также 58 других китайских приложений, сославшись на проблемы безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что в меню пассажиров бизнес-класса нашли "собачью еду". На самолетах одного из авиаперевозчиков еда в списке блюд оказалось предназначенной не совсем для людей. Подобный казус заставил многих пользователей в соцсетях начать шутить, поскольку курьезный снимок "завирусился".

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