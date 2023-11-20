Полет с изюминкой: в меню пассажиров бизнес-класса нашли "собачью еду" (фото)

На самолетах одного из авиаперевозчиков часть меню оказалось предназначенным не совсем для людей. Подобный казус заставил многих пользователей в соцсетях начать шутить, поскольку курьезный снимок "завирусился".

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Казус с переводом, допущенный китайской авиакомпанией China Eastern Airlines, получил широкую огласку после того, как пассажирам бизнес-класса сообщили, что они смогут полакомиться блюдом, которое обычно предназначено для собак. Об этом пишет Daily Star.

В Китае на самолетах одного из авиаперевозчиков часть меню оказалось предназначенным не совсем для людей. Авиакомпания China Eastern Airlines утверждает, что на ее рейсах подают "импортный собачий корм с базиликом" — но только если вы летите бизнес-классом.

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Однако это всего лишь очередной неудачный перевод, сделанный компанией, которая, судя по всему, не провела должной проверки. Подобный казус заставил некоторых людей в социальных сетях многих людей шутить, поскольку снимок ошибки стал вирусным. Изначально фото поделился в Facebook парень по имени Конрад Ву, который просто спросил: "Что это такое?".

В ответ он получил много забавных комментариев.

"Должно быть, хот-дог", — написал один из пользователей соцсети.

Меню бизнес-класса в самолете Фото: Reddit

Снимком также поделились на популярном форуме Reddit, где пользователи обратили внимание на то, что "импортный" корм для собак был доступен только в бизнес-классе и не входил в меню для большинства других путешественников.

"Видимо, пассажиры эконом-класса получают только дешевый корм для собак", — пошутил кто-то.

Другие пользователи допустили, что скорее всего, перевод был неправильным, но многие не переставали оставлять забавные комментарии.

"Если это бизнес-класс, то я ожидаю, что мой импортный корм для собак будет на 96% состоять из высушенной на воздухе органической говядины", — написал еще один человек.

Ранее Фокус сообщал, что пассажирка бросила большую пачку денег в мужчину на посадочной полосе. Купюры разлетелись по асфальту, после чего пассажир и работники аэропорта начали собирать их.

Также стало известно, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.