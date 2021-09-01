Очень тусклые и маленькие. Астрономы открыли три новых галактики возрастом 12 млрд лет

В этих галактиках преобладает темная материя и они наименее химически развитые.

Астрономы с помощью космического телескопа Хаббла обнаружили сверхтусклые карликовые галактики, которые находятся рядом со спиральной галактикой NGC 253. Это самые тусклые галактики, обнаруженные за пределами Местной группы, сообщает phys.org

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Местная группа

Местная группа — это группа галактик, самыми крупными ее членами являются Млечный Путь и Галактика Андромеды. Общий диаметр группы составляет примерно 10 миллионов световых лет. Местную группу можно представить в форме "гантели": наша галактика и ее спутники образует одну долю, а галактика Андромеды и ее спутники – другую.Обе части группы движутся навстречу друг другу со скоростью 123 км / с. Сама группа является частью более крупного сверхскопления Девы. Точное количество галактик в Местной группе неизвестно, но сейчас астрономы знают о по крайней мере 80 членах группы, большинство из которых являются карликовыми галактиками.

Сверхтусклые карликовые галактики

[ + – ] Открытые учеными сверхтусклые карликовые галактики вокруг галактики NGC253 Фото: phys.org

Эти галактики являются наименее яркими из известных галактик. В них преобладает темная материя и они наименее химически развитые. Поэтому астрономы их считают свидетелями ранней Вселенной.

В поисках новых карликовых галактик астрономы во главе с Бурчином Мутлу-Пакдилом из Чикагского университета изучали пространство вокруг галактики NGC 253 с помощью космического телескопа Хаббла. NGC 253, которая находится на расстоянии около 11,4 млн световых лет от нас является главной галактикой соседней группы Скульптора. В результате ученые обнаружили три новых сверхтусклых карликовых галактики.

Их назвали Scl-MM-dw3, Scl-MM-dw4 и Scl-MMdw5. Все они имеют примерно одинаковый возраст – 12 миллиардов лет и почти все их звезды сформировались в эпоху ранней Вселенной.

Карликовая галактика Scl-MM-dw3 является самой маленькой из открытых учеными. Ее эллиптический радиус полусвета оценивается примерно в 362 световых года. Галактика расположена примерно в 11,34 миллиона световых лет от Земли и примерно в 264 000 световых лет от галактики NGC 253. По оценкам ученых, масса ее звезд эквивалентна 110 000 масс Солнца.

Scl-MM-dw4 намного больше галактики Scl-MM-dw3, ее радиус полусвета оценивается в 613 световых лет. Эта сверхтусклая карликовая галактика находится на расстоянии 13,37 миллиона световых лет от нас и в 280 300 световых лет от галактики NGC 253.

Scl-MM-dw5 имеет радиус полусвета в около 1167 световых лет и массу в 140 000 солнечных масс Солнца. Галактика расположена примерно в 12,71 миллиона световых лет от Земли и примерно в 313 000 световых лет от NGC 253.

Астрономы говорят, что недавно обнаруженные карликовые галактики имеют светимость от -7,5 до -7,24 звездной величины, что делает их одними из самых тусклых галактик, обнаруженных за пределами Местной группы.

Несколько лет назад астрономы также с помощью телескопа Хаббла обнаружили более 250 сверхтусклых карликовых галактик в трех чрезвычайно далеких скоплениях галактик Abell 2744, MACS0416 и MACS0717. Некоторые из этих галактик образовались всего через 600 миллионов лет после Большого взрыва.

Эпоха реионизации

Изучая свет, исходящий от открытых сверхтусклых галактик, астрономы обнаружили, что накопленный свет, излучаемый этими галактиками, мог сыграть важную роль в эпоху реионизации, 550 – 800 миллионов лет после Большого взрыва.

Реионизация началась, когда густой туман газообразного водорода, скрывавший раннюю Вселенную, начал рассеиваться. Ультрафиолетовый свет теперь мог распространяться на большие расстояния без блокировки.