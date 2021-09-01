Дуже тьмяні і маленькі. Астрономи відкрили три нових галактики віком 12 млрд років

У цих галактиках переважає темна матерія і вони найменш хімічно розвинені.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Хаббла виявили надтьмяні карликові галактики, які розташовані поруч зі спіральною галактикою NGC 253. Це найбільш тьмяні галактики, виявлені за межами Місцевої групи, повідомляє phys.org.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Місцева група

Місцева група — це група галактик, найбільшими її членами є Чумацький Шлях і Галактика Андромеди. Загальний діаметр групи становить приблизно 10 мільйонів світлових років. Місцеву групу можна представити у формі "гантелі": наша галактика та її супутники утворюють одну частку, а галактика Андромеди та її супутники — іншу. Обидві частини групи рухаються назустріч одне одному зі швидкістю 123 км/с. Сама група є частиною більш великого надскупчення Діви. Точна кількість галактик у Місцевій групі невідома, але зараз астрономи знають про принаймні 80 членів групи, більшість з яких є карликовими галактиками.

Надтьмяні карликові галактики

[ + – ] Відкриті вченими надтьмяні карликові галактики навколо галактики NGC253 Фото: phys.org

Ці галактики є найменш яскравими з відомих галактик. У них переважає темна матерія і вони найменш хімічно розвинені. Тому астрономи їх вважають свідками раннього Всесвіту.

У пошуках нових карликових галактик астрономи на чолі з Бурчином Мутлу-Пакділом із Чиказького університету вивчали простір навколо галактики NGC 253 за допомогою космічного телескопа Хаббла. NGC 253, яка розташована на відстані близько 11,4 млн світлових років від нас є головною галактикою сусідньої групи Скульптора. У результаті вчені виявили три нових надтьмяних карликових галактики.

Їх назвали Scl-MM-dw3, Scl-MM-dw4 і Scl-MMdw5. Усі вони мають приблизно однаковий вік — 12 мільярдів років і майже всі їхні зірки сформувалися в епоху раннього Всесвіту.

Карликова галактика Scl-MM-dw3 є найменшою з відкритих ученими. Її еліптичний радіус півсвітла оцінюється приблизно в 362 світлових роки. Галактика розташована приблизно за 11,34 мільйонів світлових років від Землі і приблизно за 264 000 світлових років від галактики NGC 253. За оцінками вчених, маса її зірок еквівалентна 110 000 мас Сонця.

Scl-MM-dw4 набагато більша за галактику Scl-MM-dw3, її радіус півсвітла оцінюється в 613 світлових років. Ця надтьмяна карликова галактика розташована на відстані 13,37 мільйонів світлових років від нас і за 280 300 світлових років від галактики NGC 253.

Scl-MM-dw5 має радіус півсвітла в близько 1167 світлових років і масу в 140 000 сонячних мас Сонця. Галактика розташована приблизно за 12,71 мільйонів світлових років від Землі і приблизно за 313 000 світлових років від NGC 253.

Астрономи говорять, що нещодавно виявлені карликові галактики мають світність від -7,5 до -7,24 зоряної величини, що робить їх одними з найбільш тьмяних галактик, виявлених за межами Місцевої групи.

Кілька років тому астрономи також за допомогою телескопа Хаббла виявили понад 250 надтьмяних карликових галактик у трьох надзвичайно далеких скупченнях галактик Abell 2744, MACS0416 і MACS0717. Деякі з цих галактик утворилися всього через 600 мільйонів років після Великого вибуху.

Епоха реіонізації

Вивчаючи світло, що виходить від відкритих надтьмяних галактик, астрономи виявили, що накопичене світло, що випромінюється цими галактиками, могло зіграти важливу роль в епоху реіонізації, 550-800 мільйонів років після Великого вибуху.

Реіонізація почалася, коли густий туман газоподібного водню, що приховував ранній Всесвіт, почав розсіюватися. Ультрафіолетове світло тепер могло поширюватися на великі відстані без блокування.