Пенное пиво из неолита. В Китае обнаружили забродивший напиток из риса возрастом 9 тысяч лет (фото)

Древние жители использовали пиво не по назначению, а для ритуальных целей — в честь умерших.

Археологи на юго-востоке Китая обнаружили свидетельства древнего употребления пива, спрятанные в некоторых керамических сосудах, пишет Gizmodo.

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Поскольку при раскопках также были найдены два человеческих скелета, исследовательская группа считает, что пиво использовалось в ритуальных целях, возможно, в честь умерших.

Место захоронения, называемое Цяотоу, представляет собой платформенный курган размером примерно в три четверти футбольного поля. Помимо человеческих останков, археологи обнаружили несколько различных ям, заполненных керамикой.

Внутри этих горшков эксперты выявили древний крахмал, окаменевшие остатки дрожжей, плесени и растительного вещества — фитолита, которые указывали на то, что в некоторых из этих сосудов хранился алкоголь. Всего на территории было найдено 4 миски, 9 кувшинов и 7 горшков типа Ху с длинным горлышком.

Горшки Ху — тонкие и расширенные в верхней части, похожие на золотую рыбку, стоящую на голове, были известны в более поздние исторические периоды как сосуды для содержания алкоголя.

Чтобы это подтвердить, археологи проанализировали остатки микрофоссилий с внутренней поверхности горшков и определили, что они и правда использовались для питья.

[ + – ] Изображения планировки Цяотоу, включая человеческие захоронения, глиняные ямы и канаву, граничащую с курганом.

Жидкость, которая хранилась в горшках 9000-летней давности, была рисовым пивом, приготовленным с использованием закваски для плесени. Однако это не было привычное для нас пиво, а скорее слегка ферментированная жидкость мутного цвета, сладкая на вкус.

Приготовление пива, как правило, состоит из двух этапов:

Ферменты расщепляют крахмал на сахар — процесс, называемый осахариванием. Дрожжи превращают эти сахара в спирт и углекислый газ, что представляет собой брожение.

Исследователи определили назначение сосудов по наличию как ботанических, так и микробиологических материалов, необходимых для этих двух процессов.

То, что древние жители Цяотоу использовали рис для изготовления пива, неудивительно, учитывая их местоположение. Эта часть южного Китая до сих пор остается крупным производителем риса. Когда Цяотоу был захвачен, рис еще только начинали одомашнивать, что делало сложный процесс ферментации алкогольных напитков еще более впечатляющим.

Среди прочих остатков, анализ также выявил следы плесени, которая выступала в качестве закваски в процессах брожения. По словам команды, аналогичные находки с плесенью были сделаны на месте раскопок, которому 8000 лет. Тем не менее, команда не уверена, что производство пива было преднамеренным.

[ + – ] Горшок типа Ху с обнаруженными в нем микрофоссилиями.

"Если у людей оставался рис, а зерна покрывались плесенью, они могли заметить, что со временем зерна становятся слаще и крепче. Несмотря на то, что древние жители, скорее всего, не разбирались в биохимии, они наблюдали процесс брожения и использовали его методом проб и ошибок", — отмечают ученые.

Основываясь на высоком качестве керамики из Цяотоу и большом количестве риса, которое контрастирует с относительно небольшим его количеством, найденного на других объектах аналогичного возраста, археологи считают, что пиво могло быть предметом роскоши, который продавался только по случаю особо важных событий.

Изобретение пива сложно отнести к определенной культуре или периоду времени, но первые в мире ферментированные напитки, появились вместе с развитием зернового земледелия — около 12 000 лет назад.

Когда племена охотников-собирателей перешли к аграрной цивилизации, основанной на выращивании таких культур, как пшеница, рис, ячмень и кукуруза, они также познакомились с процессом брожения и начали варить пиво.

Первое ячменное пиво, скорее всего, родилось на Ближнем Востоке. Хотя люди, несомненно, пили его намного раньше, неопровержимые доказательства производства пива датируются примерно 5000 лет назад шумерами древней Месопотамии.

Хотя люди, несомненно, пили пиво намного раньше, неопровержимые доказательства его производства датируются примерно 5000 лет назад. Тогда его начали изготовлять шумеры — древнее население Южной Месопотамии. Этот богатый питательными веществами напиток был незаменимой частью шумерского рациона питания, а также более безопасной альтернативой питьевой воде из близлежащих рек и каналов, которые часто загрязнялись отходами.