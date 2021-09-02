Пінне пиво з неоліту. У Китаї виявили напій з рису, який заграв, віком 9 тисяч років (фото)

Стародавні жителі використовували пиво не за призначенням, а для ритуальних цілей — на честь померлих.

Археологи на південному сході Китаю виявили свідоцтва стародавнього вживання пива, заховані в деяких керамічних посудинах, пише Gizmodo.

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Оскільки при розкопках також були знайдені два людських скелети, дослідницька група вважає, що пиво використовувалося в ритуальних цілях, можливо, на честь померлих.

Місце поховання, зване Цяотоу, є платформним курганом розміром приблизно в три чверті футбольного поля. Крім людських решток, археологи виявили кілька різних ям, заповнених керамікою.

Усередині цих горщиків експерти виявили древній крохмаль, скам'янілі залишки дріжджів, цвілі і рослинної речовини — фітоліти, які вказували на те, що в деяких з цих судин зберігався алкоголь. Всього на території було знайдено 4 миски, 9 глечиків і 7 горщиків типу Ху з довгою шийкою.

Горщики Ху — тонкі і розширені у верхній частині, схожі на золоту рибку, що стоїть на голові, були відомі в більш пізні історичні періоди як посуд для алкоголю.

Щоб це підтвердити, археологи проаналізували залишки мікрофосилей із внутрішньої поверхні горщиків і визначили, що вони і справді використовувалися для пиття.

[ + – ] Зображення планування Цяотоу, включаючи людські поховання, глиняні ями і канаву, що межує з курганом.

Рідина, яка зберігалася в горщиках 9000-річної давності, була рисовим пивом, приготованим з використанням закваски для цвілі. Однак це не було звичне для нас пиво, а скоріше злегка ферментована рідина мутного кольору, солодка на смак.

Приготування пива, як правило, складається з двох етапів:

Ферменти розщеплюють крохмаль на цукор — процес, званий оцукрювання. Дріжджі перетворюють ці цукри на спирт і вуглекислий газ, що представляє собою бродіння.

Дослідники визначили призначення посуду за наявністю як ботанічних, так і мікробіологічних матеріалів, необхідних для цих двох процесів.

Те, що стародавні жителі Цяотоу використовували рис для виготовлення пива, не дивно, з огляду на їхнє місце розташування. Ця частина південного Китаю до сих пір залишається великим виробником рису. Коли Цяотоу був захоплений, рис ще тільки починали одомашнювати, що робило складний процес ферментації алкогольних напоїв ще більш вражаючим.

Серед інших залишків аналіз також виявив сліди цвілі, яка виступала в якості закваски в процесах бродіння. За словами команди, аналогічні знахідки з цвіллю були зроблені на місці розкопок, якому 8000 років. Проте команда не впевнена, що виробництво пива було навмисним.

[ + – ] Горщик типу Ху з виявленими в ньому мікрофосиліями

"Якщо у людей залишався рис, а зерна покривалися пліснявою, вони могли помітити, що з часом зерна стають солодшими і міцнішими. Незважаючи на те, що стародавні жителі, швидше за все, не розбиралися в біохімії, вони спостерігали за процесом бродіння і використовували його методом проб і помилок", — відзначають вчені.

Ґрунтуючись на високій якості кераміки з Цяотоу і великій кількості рису, яка контрастує з відносно невеликою його кількістю, знайденого на інших об'єктах аналогічного віку, археологи вважають, що пиво могло бути предметом розкоші, який продавався тільки з нагоди особливо важливих подій.

Винахід пива складно віднести до певної культури або періоду часу, але перші в світі ферментовані напої з'явилися разом із розвитком зернового землеробства — близько 12 000 років тому.

Коли племена мисливців-збирачів перейшли до аграрної цивілізації, заснованої на вирощуванні таких культур як пшениця, рис, ячмінь і кукурудза, вони також ознайомилися з процесом бродіння і почали варити пиво.

Перше ячмінне пиво, швидше за все, народилося на Близькому Сході. Хоча люди, безсумнівно, пили його набагато раніше, неспростовні докази виробництва пива датуються приблизно 5000 років тому шумерами стародавньої Месопотамії.

Хоча люди, безсумнівно, пили пиво набагато раніше, неспростовні докази його виробництва датуються приблизно 5000 років тому. Тоді його почали виготовляти шумери — древнє населення Південної Месопотамії. Цей багатий живильними речовинами напій був незамінною частиною шумерського раціону харчування, а також більш безпечною альтернативою питній воді з прилеглих річок і каналів, які часто забруднювались відходами.