Собаки обладают основным компонентом теории разума: они распознают намерения людей

Долгое время умение понимать чужие намерения приписывалось исключительно людям.

Новое исследование показало, что собаки обладают основным компонентом теории разума, они могут распознавать намерения людей. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Под "теорией разума" чаще всего подразумевается умение понимать не только собственные переживания (убеждения, намерения, знания и т.д.), но и переживания других. Долгое время такое умение приписывалось исключительно людям, но последние исследования говорят, что это не совсем так.

До сих пор оставалось неясным, понимают ли собаки намерения человека или просто реагируют на разные ситуации. Ученые решили выяснить, есть ли у собак этот основной компонент теории разума – умение отличать намеренные действия от непреднамеренных.

Группа исследователей из Германии провела эксперимент, в котором изучалось, как собаки реагируют на намеренное и непреднамеренное прекращение подачи пищи. Ученые обнаружили, что собаки по-разному реагировали на действия человека, в зависимости от того, были ли его действия намеренными или непреднамеренными.

Исследователи использовали парадигму "неспособность или нежелание", такой подход никогда не использовался для исследования собак.

В эксперименте приняла участие 51 собака, каждая из которых была протестирована в трех разных ситуациях.

Основная ситуация заключалась в том, что экспериментатор кормил собак кусочками корма через отверстие в прозрачном барьере. В первом случае человек просовывал угощенье через щель, а потом возвращал обратно, во втором – случайно ронял еду, а в третьем – пытался дать еду, но не мог просунуть ее в отверстие. Во всех трех случаях награда так и не доставалась собакам.

"Если собаки действительно способны читать намерения человека, то очевидно, что они будут демонстрировать разные реакции в разных ситуациях. Именно это мы и наблюдали среди испытуемых животных", – говорит автор исследования Джулиан Бройер.

Исследователи увидели, что собаки больше выжидали в случае, когда награда не была дана им преднамеренно. Собаки быстрее приближались, когда видели, что человек хочет дать им еду, но по каким-то причинам не может этого сделать.

Мало того, что собаки выжидали больше в ситуация "нежелания", они также чаще ложились или садились. То есть собаки выполняли "умиротворяющее" действий и переставали вилять хвостом.