Собаки мають основний компонент теорії розуму: вони розпізнають наміри людей

Довгий час вміння розуміти чужі наміри приписувалося винятково людям.

Нове дослідження показало, що собаки мають основний компонент теорії розуму, вони можуть розпізнавати наміри людей. Про це повідомляє SciTechDaily.

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Під "теорією розуму" найчастіше мається на увазі вміння розуміти не тільки власні переживання (переконання, наміри, знання тощо), але і переживання інших. Довгий час таке вміння приписувалося винятково людям, але останні дослідження говорять, що це не зовсім так.

Досі залишалося незрозумілим, чи розуміють собаки наміри людини або просто реагують на різні ситуації. Учені вирішили з'ясувати, чи є в собак цей основний компонент теорії розуму — вміння відрізняти навмисні дії від ненавмисних.

Група дослідників з Німеччини провела експеримент, у якому вивчалося, як собаки реагують на навмисне і ненавмисне припинення подачі їжі. Учені виявили, що собаки по-різному реагували на дії людини, залежно від того, чи були її дії навмисними або ненавмисними.

Дослідники використовували парадигму "нездатність або небажання", такий підхід ніколи не використовувався для дослідження собак.

В експерименті взяла участь 51 собака, кожна з яких була протестована в трьох різних ситуаціях.

Основна ситуація полягала в тому, що експериментатор годував собак шматочками корму через отвір у прозорому бар'єрі. У першому випадку людина просовувала частування через щілину, а потім повертала назад, у другому — випадково кидала їжу, а в третьому — намагалася дати їжу, але не могла просунути її в отвір. У всіх трьох випадках нагорода так і не діставалася собакам.

"Якщо собаки дійсно здатні читати наміри людини, то очевидно, що вони будуть демонструвати різні реакції в різних ситуаціях. Саме це ми і спостерігали серед випробовуваних тварин", — каже автор дослідження Джуліан Броєр.

Дослідники побачили, що собаки більше вичікували в разі, коли нагорода не була дана їм навмисно. Собаки швидше наближалися, коли бачили, що людина хоче дати їм їжу, але з якихось причин не може цього зробити.

Мало того, що собаки вичікували більше в ситуації "небажання", вони також частіше лягали або сідали. Тобто собаки виконували "заспокійливу" дію і переставали виляти хвостом.