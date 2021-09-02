Проблемы с фантазией. Китай работает над копией марсианского вертолета NASA

Китайский прототип будет оснащен спектрометром для сканирования географических особенностей марсианского ландшафта.

Национальный центр космических наук Китая (CNNSC) продемонстрировал прототип марсианского беспилотника, который выглядит очень знакомо, пишет Futurism.

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На снимке, которым поделился научный центр, изображен небольшой винтокрылый аппарат с двумя большими лопастями, размещенный на столе. Похоже, его создатели сильно вдохновились вертолетом NASA Ingenuity "Изобретательность".

"Довольно иронично, что настоящий вертолет "Изобретательность" противоположность новому варианту, который, далеко не изобретательный. Ну как бы там ни было, подражание — это самая искренняя форма лести", — рассказал журналист Эндрю Джонс.

Беспилотный вертолет будет оснащен спектрометром для сканирования географических особенностей марсианского ландшафта.

Стоит отметить, что ранее в этом году Китай сообщил, что намерен отправить свою первую миссию с экипажем на Марс уже в 2033 году. И это не просто слова. В результате удивительного достижения стране удалось успешно посадить марсоход на планету в мае.

NASA потратило несколько лет на доработку конструкции вертолета Ingenuity, тщательно воспроизводя суровые условия и гравитацию Марса здесь, на Земле.

Миссия имела огромный успех, и маленький вертолет превзошел все ожидания. На сегодняшний день самолет совершил 12 полетов с момента своего первого полета в середине апреля.

Неудивительно, что Китай хочет свой личный беспилотник, так как изучение поверхности Марса так же увлекательно, как и звучит