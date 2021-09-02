Проблеми з фантазією. Китай працює над копією марсіанського вертольота NASA

Китайський прототип буде оснащений спектрометром для сканування географічних особливостей марсіанського ландшафту.

Національний центр космічних наук Китаю (CNNSC) продемонстрував прототип марсіанського безпілотника, який виглядає дуже знайомо, пише Futurism.

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На знімку, яким поділився науковий центр, зображений невеликий гвинтокрилий апарат з двома великими лопатями, розміщений на столі. Схоже, його творці сильно надихнулися вертольотом NASA Ingenuity "Винахідливість".

"Досить іронічно, що справжній вертоліт "Винахідливість" протилежність новому варіанту, який далеко не винахідливий. Ну, як би там не було, наслідування — це найщиріша форма лестощів", — розповів журналіст Ендрю Джонс.

Безпілотний вертоліт буде оснащений спектрометром для сканування географічних особливостей марсіанського ландшафту.

Варто зазначити, що раніше в цьому році Китай повідомив, що має намір відправити свою першу місію з екіпажем на Марс уже у 2033 році. І це не просто слова. У результаті дивного досягнення країні вдалося успішно посадити марсохід на планету в травні.

NASA витратило кілька років на доопрацювання конструкції вертольота Ingenuity, ретельно відтворюючи суворі умови і гравітацію Марса тут, на Землі.

Місія мала величезний успіх, і маленький вертоліт перевершив усі очікування. На сьогодні літак здійснив 12 польотів з моменту свого першого польоту в середині квітня.

Не дивно, що Китай хоче свій особистий безпілотник, адже вивчення поверхні Марса так само захопливе, як і звучить