Последствия изменений климата: погибли 2 млн человек, ущерб составляет триллионы долларов, - отчет ВМО

За последние 50 лет количество стихийных бедствий возросло в 5 раз, что привело к миллионам погибших людей. Но прогнозы неутешительные.

Количество стихийных бедствий, вызванных изменением климата, таких как наводнения и аномальная жара, увеличилось в 5 раз за последние 50 лет, в результате чего погибло более 2 миллионов человек, а общий ущерб составил 3,64 триллиона долларов, говорится в отчете, опубликованном Всемирной метеорологической организации, сообщает Forbes

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В отчете говорится о 11 тысячах экстремальных погодных явлений, которые произошли на Земле с 1979 по 2019 год и связаны с изменением климата. Среди них наводнения, сильные дожди, засухи, ураганы, которые повлияли на жизнь людей, а в некоторых случаях и забрали ее.

Не учитывая извержений вулканов и землетрясения, вышеуказанные природные явления составляют 50% всех стихийных бедствий, на них приходится 45% всех зарегистрированных смертей и 74% зарегистрированных экономических потерь.

Самые страшные стихийные бедствия

Засуха в Эфиопии, которая продолжалась с 1983 по 1985 год, привела к голоду, который стал причиной смерти 1,2 миллиона человек. Эта засуха стала самым смертоносным стихийным бедствием в истории человечества. Самым смертоносным погодным явлением стал циклон Бхола, поразивший территории Восточного Пакистана и индийской Западной Бенгалии в 1970 году. Он унес жизни 500 000 человек. Из-за урагана Катрина в 2005 году были частично затоплены территории штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама, Арканзас и Флорида в США. Ураган забрал жизни 1833 человек, но стал самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории – экономический ущерб был оцене в размере 163,61 миллиарда долларов.

В отчете также говорится о том, что стихийные бедствия становятся более частым явлением на планете, но благодаря улучшенным системам раннего предупреждения и ликвидации стихийных бедствий, количество смертей сократилось почти в три раза.

Более развитые и богатые страны лучше подготовлены к таким погодным явлениям, в то время как страны Африки, Латинской Америки, а также островные государства Тихого океана и Карибского бассейна не имеют такой возможности. В отчете говорится, что более 91% из 2 миллионов погибших людей приходится на развивающиеся страны.

Также в отчете указывается на растущие экономические потери. Стоимость стихийных бедствий выросла со 175,4 миллиарда долларов в 1970-х годах до 1,38 триллиона долларов в 2010-х.

Ураган "Ида"

В недавнем сообщении ООН сказано, что ураган "Ида", обрушившийся на побережье Мексиканского залива США, может стать самым дорогостоящим стихийным бедствием за всю историю наблюдений. На данный момент из-за урагана пострадало более миллиона жилых и промышленных объектов.

Неутешительные прогнозы

"Количество стихийных бедствий увеличивается в результате изменения климата", — говорит Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас. "Будет больше засух, лесных пожаров. Будет больше сильных дождей и наводнений. Потепление Мирового океана стало причиной более частого появления самых сильных тропических штормов в разных частях света".