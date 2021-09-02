Наслідки змін клімату: загинули 2 млн людей, збиток становить трильйони доларів, — звіт ВМО

За останні 50 років кількість стихійних лих зросла в 5 разів, що призвело до мільйонів загиблих людей. Але прогнози невтішні.

Кількість стихійних лих, викликаних зміною клімату, таких як повені та аномальна спека, збільшилася в 5 разів за останні 50 років, у результаті чого загинуло понад 2 мільйони чоловік, а загальний збиток становить 3,64 трильйони доларів, говориться у звіті, опублікованому Всесвітньою метеорологічною організацією, повідомляє Forbes.

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У звіті говориться про 11 тисяч екстремальних погодних явищ, які відбулися на Землі з 1979 по 2019 рік і пов'язані зі зміною клімату. Серед них повені, сильні дощі, посухи, урагани, які вплинули на життя людей, а в деяких випадках і забрали його.

Не враховуючи вивержень вулканів і землетруси, вищевказані природні явища становлять 50% усіх стихійних лих, на них припадає 45% усіх зареєстрованих смертей і 74% зареєстрованих економічних втрат.

Найстрашніші стихійні лиха

Засуха в Ефіопії, яка тривала з 1983 по 1985 рік, призвела до голоду, який став причиною смерті 1,2 мільйона чоловік. Ця посуха стала найбільш смертоносним стихійним лихом в історії людства. Найсмертоноснішим погодним явищем став циклон Бхола, який вразив території Східного Пакистану та індійської Західної Бенгалії в 1970 році. Він забрав життя 500 000 чоловік. Через ураган Катріна у 2005 році були частково затоплені території штатів Луїзіана, Міссісіпі, Алабама, Арканзас і Флорида в США. Ураган забрав життя 1833 осіб, але став найдорожчим стихійним лихом в історії — економічний збиток був оцінений у розмірі 163,61 мільярдів доларів.

У звіті також йдеться про те, що стихійні лиха стають більш частим явищем на планеті, але завдяки поліпшеним системам раннього попередження та ліквідації стихійних лих, кількість смертей скоротилася майже в три рази.

Більш розвинені і багаті країни краще підготовлені до таких погодних явищ, у той час як країни Африки, Латинської Америки, а також острівні держави Тихого океану і Карибського басейну не мають такої можливості. У звіті говориться, що понад 91% з 2 мільйонів загиблих людей припадає на країни, які розвиваються.

Також у звіті вказується на зростання економічних втрат. Вартість стихійних лих зросла з 175,4 мільярдів доларів у 1970-х роках до 1,38 трильйона доларів у 2010-х.

Ураган "Іда"

У нещодавньому повідомленні ООН сказано, що ураган "Іда", який обрушився на узбережжя Мексиканської затоки США, може стати найдорожчим стихійним лихом за всю історію спостережень. Наразі через ураган постраждав понад мільйон житлових і промислових об'єктів.

Невтішні прогнози

"Кількість стихійних лих збільшується в результаті зміни клімату", — говорить Генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас. "Буде більше посух, лісових пожеж. Буде більше сильних дощів і повеней. Потепління Світового океану стало причиною більш частої появи найсильніших тропічних штормів у різних частинах світу".