Юбилейное извержение. Спутник сделал снимок 50-го выброса лавы и пепла вулканом Этна

Самый активный вулкан Европы извергает лаву, газ и пепел с февраля 2021 года.

Удивительный взгляд из космоса в виде фотографии пока что последнего извержения вулкана Этна сделали спутники Sentinel 2. Лава, выброшенная начиная с февраля уже увеличила высоту юго-восточного кратера вулкана на 30 метров. Один из четырех кратеров на вершине Этны, которая находится на острове Сицилия, сейчас стал в высоту чуть более 3357 метров. Он стал выше северо-восточного кратера высотой 3324 м, сообщает space.com

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[ + – ] Вулкан Этна во время 50-го извержения за 2021 год. Вид из космоса. Фото: ESA

С тех пор за вулканом Этна следят спутники Sentinel-2 — это семейство спутников, которые наблюдают за поверхностью Земли, созданные Европейским космическим агентством в рамках проекта глобального мониторинга окружающей среды и безопасности "Коперник". Среди прочего спутники внимательно следят за количеством опасного оксида серы, выходящего из Этны.

Оксид серы

На изображении последнего, 50-го извержения Этны, виден шлейф оксида серы, распространившегося над Грецией и Турцией.

Подобные вулканические шлейфы могут уходить высоко в атмосферу и могут повлиять на движение воздушных масс. В начале апреля такой шлейф был обнаружен на высоте 7 000 метров. Оксид серы может вызывать воспаление легких у человека, а также астму.

Подводный вулкан

Гора Этна возникла как подводный вулкан, который медленно поднялся из моря, извергая лаву и увеличивая свою высоту за счет ее застывания. По словам ученых, вулкан Этна до сих пор покрыт потоками лавы от извержений, которые произошли 300 000 лет назад.

Смертоносные извержения вулканов

В 1815 году на острове Сумбаве в современной Индонезии, произошло извержение вулкана Тамбора. В результате погибли около 100 000 человек. Также это извержение привело к изменению климата на протяжении следующих трех лет. Десятки тысяч людей умерло от голода из-за неурожаев, вызванных измененными погодными условиями, по всему миру.

Извержение вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году было менее смертоносным, но очень значительным. Оно забрало жизни 36 000 человек.

[ + – ] Вулкан Везувий Фото: wikipedia

Наиболее известным извержением на территории Италии также является извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Под потоками лавы и пепла исчезли древнеримские города Помпеи и Геркуланум. Из 20 тысяч жителей Помпей были погребены заживо 2000 человек.