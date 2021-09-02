Ювілейне виверження. Супутник зробив знімок 50-го викиду лави і попелу вулканом Етна

Найактивніший вулкан Європи вивергає лаву, газ і попіл із лютого 2021 року.

Дивовижний погляд із космосу у вигляді фотографії поки що останнього виверження вулкана Етна зробили супутники Sentinel 2. Лава, викинута починаючи з лютого, вже збільшила висоту південно-східного кратера вулкана на 30 метрів. Один із чотирьох кратерів на вершині Етни, яка знаходиться на острові Сицилія, зараз став у висоту трохи більше 3 357 метрів. Він став вище північно-східного кратера висотою 3 324 м, повідомляє space.com.

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[ + – ] Вулкан Етна під час 50-го виверження за 2021 рік. Вид із космосу. Фото: Apophis

З тих пір за вулканом Етна стежать супутники Sentinel-2 — це сімейство супутників, які спостерігають за поверхнею Землі, створені Європейським космічним агентством у рамках проєкту глобального моніторингу навколишнього середовища і безпеки "Коперник". Серед іншого супутники уважно стежать за кількістю небезпечного оксиду сірки, що виходить з Етни.

Оксид сірки

На зображенні останнього, 50-го виверження Етни, видно шлейф оксиду сірки, що поширився над Грецією і Туреччиною.

Подібні вулканічні шлейфи можуть йти високо в атмосферу і можуть вплинути на рух повітряних мас. На початку квітня такий шлейф був зафіксований на висоті 7 000 метрів. Оксид сірки може викликати запалення легенів у людини, а також астму.

Підводний вулкан

Гора Етна виникла як підводний вулкан, який повільно піднявся з моря, викидаючи лаву і збільшуючи свою висоту за рахунок її застигання. За словами вчених, вулкан Етна досі покритий потоками лави від вивержень, які відбулися 300 000 років тому.

Смертоносні виверження вулканів

У 1815 році на острові Сумбава в сучасній Індонезії, відбулося виверження вулкана Тамбора. Унаслідок загинули майже 100 000 осіб. Також це виверження призвело до зміни клімату протягом наступних трьох років. Десятки тисяч людей померли від голоду через неврожаї, викликані зміненими погодними умовами, по всьому світу.

Виверження вулкана Кракатау в Індонезії в 1883 році було менш смертоносним, але дуже значним. Воно забрало життя 36 000 осіб.

[ + – ] Вулкан Везувій Фото: wikipedia

Найбільш відомим виверженням на території Італії також є виверження вулкана Везувій у 79 році нашої ери. Під потоками лави і попелу зникли давньоримські міста Помпеї і Геркуланум. З 20 тисяч жителів Помпей були поховані заживо 2 000 осіб.