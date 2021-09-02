Оставшиеся после образования планет Солнечной системы обломки исчезли без следа, - ученые

Отсутствие обломков в поясе астероидов приводило исследователей в замешательство, но теперь есть решение этой загадки.

Считается, что во времена ранней Солнечной системы планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс образовались из планетезималей. В результате столкновений и слияний между собой были созданы планеты земной группы именно такими, какими мы их знаем сегодня, сообщает phys.org

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Ученые считают, что материал, вырвавшийся в космос в результате столкновений, вращался вокруг Солнца и бомбардировал растущие планеты, изменяя состав пояса астероидов. Но в поясе астероидов нет следов этих обломков и теперь, похоже, двое американских ученых сумели найти ответ.

Не твердые, а газообразные

Ученые из Университета штата Аризона, США, заинтересовались этой загадкой, создали компьютерную модель столкновений и получили интересные результаты. Моделирование показало, что вместо создания каменных обломков, столкновения планет превращают камни в газообразное состояние. В отличие от твердых обломков, этот газ легче покидает Солнечную систему, не оставляя следов.

"Давно было известно, что для образования Меркурия, Венеры, Земли, Луны и Марса нужны многочисленные большие столкновения. Но огромное количество обломков, которые должны были появится в результате этого процесса, не были обнаружены в поясе астероидов, поэтому это была загадочная ситуация", — говорят ученые Трэвис Гэбриэл и Харрисон Аллен-Саттер.

Формирование Луны

Результаты нового исследования могут помочь ученым больше узнать о том, как образовалась Луна. "После образования из обломков, связанных с появлением Земли, Луна также подверглась бы бомбардировке выброшенным материалом. Если бы эти обломки были твердыми, они могли бы сильно повлиять на раннее формирование Луны, особенно во время крупных столкновений. Если материал был в форме газа, обломки, возможно, вообще не повлияли на Луну", — утверждает Гэбриэл.

Что дальше?

Ученые хотят продолжить свои исследования, чтобы узнать больше не только о формировании планет Солнечной системы, но и за ее пределами.

"С помощью телескопов можно напрямую увидеть гигантские обломки, оставшиеся после столкновений, которые вращаются вокруг других звезд. Наблюдения за формированием других миров являются для нас космической лабораторией, чтобы мы могли проверить нашу теорию", — заявляет Гэбриэл.

Планетезимали

Планетезимали — это твердые объекты, которые образовались из частиц космической пыли. Согласно общепринятым теориям планеты образуются из планетезималей, которые сталкиваются и соединяются, образуя все более крупные тела. Многие планетезимали в конечном итоге распадаются во время сильных столкновений, но некоторые из самых крупных могут пережить такие столкновения и превратиться в протопланеты, а затем и в планеты.

Принято считать, что около 3,8 миллиарда лет назад, большинство планетезималей либо были полностью выброшены из Солнечной системы на далекие эксцентрические орбиты, такие как облако Оорта, либо столкнулись с более крупными объектами. Несколько планетезималей могли быть захвачены как спутники, такие как Фобос и Деймос у Марса.

Планетезимали очень ценны для науки, поскольку содержат информацию о формировании Солнечной системы. Один из планетезималей, Аррокот, контактно-двойной транснептуновый астероид , который находится в поясе Койпера, посетил космический аппарат New Horizons в 2019 году.