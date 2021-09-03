Virgin Galactic анонсировала второй суборбитальный полет: кто и когда полетит

Космический самолет Unity 23 стартует уже совсем скоро, если завершится расследование в пользу компании.

Компания Virgin Galactic планирует отправить в суборбитальное пространство экипаж на космическом самолете Unity 23 в конце сентября или начале октября, сообщает space.com

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На борту Unity 23 полетят полковник ВВС Италии Вальтер Вилладеи и подполковник Анджело Ландольфи, а также аэрокосмический инженер Панталеоне Карлуччи, ученый из Национального исследовательского совета Италии. Бет Мозес, главный инструктор-астронавт компании Virgin Galactic, будет лететь вместе с итальянским экипажем. Майкл Масуччи и Си Джей Стурков будут пилотировать Unity, а Никола Печиле и Келли Латимер будут пилотировать VMS Eve, самолет-носитель космоплана.

[ + – ] Экипаж Unity 23. Фото: space.com

Что будут делать?

Вилладеи, который прошел подготовку в качестве астронавта, по словам представителей Virgin Galactic, будет руководить миссией. "Он будет носить ультрасовременный умный костюм, чтобы измерять его биометрические данные и физиологические реакции".

Ландольфи будет проводить эксперименты, которые оценивают когнитивные способности в условиях микрогравитации, а также другие эксперименты, в которых проверяется, как материалы смешиваются в невесомой среде. А Карлуччи будет носить датчики, измеряющие частоту сердечных сокращений и другие важные показатели деятельности человека.

Unity 23 взлетит с космодрома "Америка" в Нью-Мексико вместе с самолетом-носителем VMS Eve. На высоте около 15 000 метров космический самолет отделится от носителя и продолжит свой полет дальше в суборбитальное пространство с помощью своего бортового ракетного двигателя.

Члены экипажа Unity 23 испытают от трех до четырех минут невесомости и увидят Землю из космоса, а потом спустятся обратно на космодром "Америка".

Это уже 5-й космический полет и 23-й полет вообще для космоплана VSS Unity, отсюда и название Unity 23. Последний полет в суборбитальное пространство состоялся 11 июля. Тогда на борту были основатель Virgin Group Ричард Брэнсон и три сотрудника Virgin Galactic, а также два пилота. Это был первый космический полет компании с полным экипажем.

Расследование FAA

В прошлый раз космоплан отклонился от заданного курса и вылетел за пределы установленного воздушного пространства на 1 минуту и 41 секунду. Это повлекло за собой расследование Федерального авиационного управления США (FAA). Оно продолжается, и Unity не полетит, пока оно не завершится и результаты не удовлетворят FAA.

"Хотя конечная траектория полета отклонилась от нашего первоначального плана, это была контролируемая траектория полета, которая позволила Unity 22 успешно достичь космоса и безопасно приземлиться на космодроме в Нью-Мексико", — говорит представитель компании Virgin Galactic. "Пассажиры и экипаж не подверглись опасности в результате этого изменения траектории, а космоплан не летел над какими-либо населенными пунктами и это не создавало опасности для населения".

После предстоящего полета Virgin Galactic планирует отправить VMS Eve в Мохаве, штат Калифорния, где самолет-носитель пройдет модернизацию и вернется на космодром "Америка" примерно в середине следующего года.

Цена вопроса

Virgin Galactic возобновила продажу билетов на VSS Unity по 450 000 долларов за место, хотя цена до приостановки продажи в конце 2018 года была 250 тысяч.