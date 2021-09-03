Virgin Galactic анонсувала другий суборбітальний політ: хто й коли полетить

Космічний літак Unity 23 стартує вже зовсім скоро, якщо завершиться розслідування на користь компанії.

Компанія Virgin Galactic планує відправити в суборбітальний простір екіпаж на космічному літаку Unity 23 в кінці вересня або на початку жовтня, повідомляє space.com

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На борту Unity 23 полетять полковник ВПС Італії Вальтер Вілладен і підполковник Анджело Ландольфі, а також аерокосмічний інженер Панталеоне Карлуччі, вчений із Національної дослідницької ради Італії. Бет Мозес, головна інструкторка-астронавтка компанії Virgin Galactic, летітиме разом із італійським екіпажем. Майкл Масуччі і Сі Джей Стурков пілотуватимуть Unity, а Нікола Печіль і Келлі Латімер пілотуватимуть VMS Eve, літак-носій космоплана.

[ + – ] Екіпаж Unity 23. Фото: space.com

Що робитимуть?

Вілладен, який пройшов підготовку астронавта, за словами представників Virgin Galactic, керуватиме місією. "Він носитиме ультрасучасний розумний костюм, щоб вимірювати його біометричні дані та фізіологічні реакції".

Ландольфі, проводитиме експерименти, які оцінюють когнітивні здібності в умовах мікрогравітації, а також інші експерименти, в яких перевіряється, як матеріали змішуються в невагомому середовищі. А Карлуччі носитиме датчики, які вимірюють частоту серцевих скорочень та інші важливі показники діяльності людини.

Unity 23 злетить з космодрому "Америка" в Нью-Мексико разом із літаком-носієм VMS Eve. На висоті близько 15 000 метрів космічний літак відокремиться від носія і продовжить свій політ далі в суборбітальний простір за допомогою свого бортового ракетного двигуна.

Члени екіпажу Unity 23 пробудуть від трьох до чотирьох хвилин у невагомості і побачать Землю з космосу, а потім спустяться назад на космодром "Америка".

Це вже 5-й космічний політ і 23-й політ взагалі для космоплана VSS Unity, звідси й назва Unity 23. Останній політ в суборбітальний простір відбувся 11 липня. Тоді на борту були засновник Virgin Group Річард Бренсон і три співробітники Virgin Galactic, а також два пілоти. Це був перший космічний політ компанії з повним екіпажем.

Розслідування FAA

Минулого разу космоплан відхилився від заданого курсу і вилетів за межі встановленого повітряного простору на 1 хвилину і 41 секунду. Це спричинило за собою розслідування Федерального авіаційного управління США (FAA). Воно триває, і Unity не полетить, поки воно не завершиться і результати не задовольнять FAA.

"Хоча кінцева траєкторія польоту відхилилася від нашого початкового плану, це була контрольована траєкторія польоту, яка дозволила Unity 22 успішно досягти космосу і безпечно приземлитися на космодромі в Нью-Мексико, — говорить представник компанії Virgin Galactic. — Пасажири й екіпаж не піддалися небезпеці в результаті цієї зміни траєкторії, а космоплан не летів над будь-якими населеними пунктами і це не створювало небезпеку для населення".

Після майбутнього польоту Virgin Galactic планує відправити VMS Eve в Мохаве, штат Каліфорнія, де літак-носій пройде модернізацію і повернеться на космодром "Америка" приблизно в середині наступного року.

Ціна запитання

Virgin Galactic відновила продаж квитків на VSS Unity по 450 000 доларів за місце, хоча ціна до припинення продажу в кінці 2018 року була 250 тисяч.