Ученые узнали, как мертвые деревья влияют на углеродный цикл Земли
До сих пор у исследователей не было ответа на этот вопрос.
В настоящее время считается, что мертвые деревья содержат примерно 8 процентов всего углерода, уже содержащегося в атмосфере. Ученые провели первые исследования, чтобы оценить их влияние на углеродный цикл Земли, и предполагается, что насекомые играют невидимую, но важную роль, сообщает Sciencealert
По оценкам ученых, ежегодно во всем мире выделяется около 10,9 гигатонн углерода из разлагающейся древесной массы. Это эквивалентно 115 процентам годовых выбросов от ископаемого топлива. Более 90% этих выбросов происходит от разложения древесины в тропиках, а почти 30% — в результате действий насекомых.
"Оказывается мертвые деревья оказывают огромное влияние на содержание углекислого газа в атмосфере", — говорит Дэвид Линденмайер из Австралийского национального университета.
Конечно, не весь углерод, выделяемый мертвыми деревьями, попадает прямо в атмосферу. Некоторая часть попадает в почву или остается в насекомых, грибах и микроорганизмах, которые используют древесину для еды или укрытия.
Исследование показало, что стоящие мертвые деревья сами по себе не выделяют столько парниковых газов, как почва, и тем не менее эти деревья поглощают углерод или метан из земли и выбрасывают в атмосферу.
Скорость разрушения мертвой древесины зависит от взаимодействия между местным климатом и активностью поглощающих древесину организмов. Но до сих пор не было известно какую роль насекомые играют в процессе разложения.
Ученые в рамках исследования изучили участки леса на всех континентах и обнаружили, что насекомые не всегда ускоряют разложение древесины, как это предполагалось. Их роль в глобальном углеродном цикле сильно зависит от местного климата.
Ученые выяснили, что в регионах с более влажным климатом и высокой температурой, мертвые деревья быстрее разложились под воздействием климата и насекомых.
Изменение климата может усилить разложение древесины в тропических или субтропических регионах при повышении температуры, пока сохраняется влага. С другой стороны, в засушливых регионах разложение древесины, скорее всего, замедлится, даже при наличии высоких температур, говорят ученые.
Также исследователи обнаружили, что на леса северных и умеренных широт приходится менее 7% углерода, ежегодно выделяемого из мертвой древесины.
Остальные выбросы углерода происходят из тропиков, где ученые обнаружили, что температура, осадки и насекомые играют решающую роль в переработке мертвых деревьев.
"На насекомых приходится 30 % выбросов углерода из мертвой древесины каждый год", — говорит Мариса Стоун из Университета Гриффита.
"Однако их роль более значительна в тропиках, чем в регионах с более низкими температурами".
В последние годы ученые начали замечать "апокалипсис насекомых", происходящий по всему миру. Резкая и внезапное исчезновение насекомых, поглощающих древесину, оказывает огромное влияние на мертвые деревья и их выбросы углерода, говорят ученые.
"Мы наблюдаем резкое сокращение биоразнообразия и изменения климата", — говорит Себастьян Зейболд из Технического университета Мюнхена в Германии. "Это исследование продемонстрировало, что как изменение климата, так и исчезновение насекомых могут изменить разложение древесины и, следовательно, круговорот углерода и питательных веществ во всем мире".