Ученые узнали, как мертвые деревья влияют на углеродный цикл Земли

До сих пор у исследователей не было ответа на этот вопрос.

В настоящее время считается, что мертвые деревья содержат примерно 8 процентов всего углерода, уже содержащегося в атмосфере. Ученые провели первые исследования, чтобы оценить их влияние на углеродный цикл Земли, и предполагается, что насекомые играют невидимую, но важную роль, сообщает Sciencealert

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По оценкам ученых, ежегодно во всем мире выделяется около 10,9 гигатонн углерода из разлагающейся древесной массы. Это эквивалентно 115 процентам годовых выбросов от ископаемого топлива. Более 90% этих выбросов происходит от разложения древесины в тропиках, а почти 30% — в результате действий насекомых.

"Оказывается мертвые деревья оказывают огромное влияние на содержание углекислого газа в атмосфере", — говорит Дэвид Линденмайер из Австралийского национального университета.

Конечно, не весь углерод, выделяемый мертвыми деревьями, попадает прямо в атмосферу. Некоторая часть попадает в почву или остается в насекомых, грибах и микроорганизмах, которые используют древесину для еды или укрытия.

Исследование показало, что стоящие мертвые деревья сами по себе не выделяют столько парниковых газов, как почва, и тем не менее эти деревья поглощают углерод или метан из земли и выбрасывают в атмосферу.

Скорость разрушения мертвой древесины зависит от взаимодействия между местным климатом и активностью поглощающих древесину организмов. Но до сих пор не было известно какую роль насекомые играют в процессе разложения.

Фото: wikipedia

Ученые в рамках исследования изучили участки леса на всех континентах и обнаружили, что насекомые не всегда ускоряют разложение древесины, как это предполагалось. Их роль в глобальном углеродном цикле сильно зависит от местного климата.

Ученые выяснили, что в регионах с более влажным климатом и высокой температурой, мертвые деревья быстрее разложились под воздействием климата и насекомых.

Изменение климата может усилить разложение древесины в тропических или субтропических регионах при повышении температуры, пока сохраняется влага. С другой стороны, в засушливых регионах разложение древесины, скорее всего, замедлится, даже при наличии высоких температур, говорят ученые.

Также исследователи обнаружили, что на леса северных и умеренных широт приходится менее 7% углерода, ежегодно выделяемого из мертвой древесины.

Остальные выбросы углерода происходят из тропиков, где ученые обнаружили, что температура, осадки и насекомые играют решающую роль в переработке мертвых деревьев.

"На насекомых приходится 30 % выбросов углерода из мертвой древесины каждый год", — говорит Мариса Стоун из Университета Гриффита.

"Однако их роль более значительна в тропиках, чем в регионах с более низкими температурами".

В последние годы ученые начали замечать "апокалипсис насекомых", происходящий по всему миру. Резкая и внезапное исчезновение насекомых, поглощающих древесину, оказывает огромное влияние на мертвые деревья и их выбросы углерода, говорят ученые.

"Мы наблюдаем резкое сокращение биоразнообразия и изменения климата", — говорит Себастьян Зейболд из Технического университета Мюнхена в Германии. "Это исследование продемонстрировало, что как изменение климата, так и исчезновение насекомых могут изменить разложение древесины и, следовательно, круговорот углерода и питательных веществ во всем мире".