Вчені дізналися, як мертві дерева впливають на вуглецевий цикл Землі

До сих пір у дослідників не було відповіді на це питання.

Зараз вважається, що мертві дерева містять приблизно 8 відсотків всього вуглецю, який уже міститься в атмосфері. Вчені провели перші дослідження, щоб оцінити їхній вплив на вуглецевий цикл Землі, і передбачається, що комахи грають невидиму, але важливу роль, повідомляє Sciencealert

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За оцінками вчених, щорічно у всьому світі виділяється близько 10,9 гігатонн вуглецю з деревної маси, яка розкладається. Це еквівалентно 115 відсоткам річних викидів від викопного палива. Більше 90% цих викидів походить від розкладання деревини в тропіках, а майже 30% — у результаті дій комах.

"Виявляється, мертві дерева мають величезний вплив на вміст вуглекислого газу в атмосфері", — говорить Девід Лінденмаєр із Австралійського національного університету.

Звичайно, не весь вуглець, що виділяється мертвими деревами, потрапляє прямо в атмосферу. Деяка частина потрапляє в ґрунт або залишається в комахах, грибах і мікроорганізмах, які використовують деревину для їжі або укриття.

Дослідження показало, що мертві дерева, які стоять, самі по собі не виділяють стільки парникових газів, як ґрунт, і тим не менше ці дерева поглинають вуглець або метан із землі і викидають в атмосферу.

Швидкість руйнування мертвої деревини залежить від взаємодії між місцевим кліматом і активністю поглинаючих деревину організмів. Але до сих пір не було відомо, яку роль комахи грають у процесі розкладання.

Фото: wikipedia

Вчені в межах дослідження вивчили ділянки лісу на всіх континентах і виявили, що комахи не завжди прискорюють розкладання деревини, як це передбачалося. Їхня роль у глобальному вуглецевому циклі сильно залежить від місцевого клімату.

Вчені з'ясували, що в регіонах з вологим кліматом і високою температурою мертві дерева швидше розклалися під впливом клімату і комах.

Зміна клімату може посилити розкладання деревини в тропічних або субтропічних регіонах при підвищенні температури, поки зберігається волога. З іншого боку, в посушливих регіонах розкладання деревини, швидше за все, сповільниться, навіть при наявності високих температур, кажуть учені.

Також дослідники виявили, що на ліси північних і помірних широт припадає менше 7% вуглецю, який щорічно виділяється з мертвої деревини.

Решта викидів вуглецю відбувається з тропіків, де вчені виявили, що температура, опади і комахи відіграють вирішальну роль у переробці мертвих дерев.

"На комах припадає 30% викидів вуглецю з мертвої деревини щороку", — говорить Маріса Стоун з Університету Гріффіта.

"Однак їхня роль значніша в тропіках, ніж у регіонах з нижчими температурами".

В останні роки вчені почали помічати "апокаліпсис комах", що відбувається по всьому світу. Різке й раптове зникнення комах, які поглинають деревину, має великий вплив на мертві дерева і їхні викиди вуглецю, кажуть вчені.

"Ми спостерігаємо різке скорочення біорізноманіття та зміну клімату, — говорить Себастьян Зейболд із Технічного університету Мюнхена в Німеччині. — Це дослідження продемонструвало, що як зміна клімату, так і зникнення комах можуть змінити розклад деревини і, отже, круговорот вуглецю і поживних речовин у всьому світі".