Танец смерти. Столкновение мертвых звезд вызвало ранее невиданный звездный взрыв

Удивительная цепная реакция произошла в 2014 году, но из-за скорости, с которой свет перемещается по космосу, она только сейчас достигла Земли.

В течение многих лет странное мерцание света, исходящего из глубины ночного неба, озадачивало многих астрономов. Они тщательно отслеживали его и со временем поняли, что на самом деле показывал этот свет. Как оказалось, это была вспышка мертвой звезды, которая врезалась в свою звезду-компаньона и заставила ее взорваться в виде огромной сверхновой, пишет Cnet.

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Удивительная цепная реакция произошла в 2014 году, но из-за скорости, с которой свет перемещается по космосу, она только сейчас достигла Земли. По словам исследователей, около 300 лет назад останки массивной звезды вошли в окрестности меньшей, живой звезды и сделали ее своим спутником. Именно так начался их танец смерти.

Ученые предположили, что огромная мертвая звезда, которая затянула своего спутника в "страну мертвых", могла быть либо черной дырой, чья гравитация настолько сильна, что она с силой засасывает все в свою бездну, либо нейтронной звездой, которые не менее мощные. Они состоят почти исключительно из нейтронов — столовая ложка одного из них равна весу Эвереста.

После того, как обе звезды веками вращались друг вокруг друга, они столкнулись, что и спровоцировало взрыв живой звезды, или сверхновой. Сверхновая привела к появлению яркой струи, вырвавшейся из ядра звезды, когда та коллапсировала сама в себя, внезапно осветив окружающее ее пространство.

Люминесценция образовала мерцание в виде короткоживущих радиоволн, которые затем сопоставили с рентгеновским спектром неба. Данные были собраны в ходе проекта Very Large Array Sky Survey (VLASS), в рамках которого на протяжении 7 лет планируется получить изображения около 80% неба.

Сверхновая горит лишь короткий промежуток времени, но она может многое рассказать о Вселенной. Так, например, один из видов сверхновых показал экспертам, что мы живем в расширяющейся Вселенной, которая растет с постоянно увеличивающейся скоростью.

Астрономы также определили, что сверхновые играют важную роль в распределении элементов по всей Вселенной. Когда звезда взрывается, она выбрасывает элементы и обломки в космос, многие из которых мы находим на Земле созданы в ядре звезд. Эти элементы продолжают свой путь, образуя новые планеты, звезды и другие космические объекты.

Для поиска и изучения сверхновых ученые NASA используют различные типы телескопов. Одни применяются для наблюдения видимого света от взрыва, другие записывают данные рентгеновских и гамма-лучей.