Танець смерті. Зіткнення мертвих зірок викликало раніше небачений зоряний вибух

Дивовижна ланцюгова реакція відбулася в 2014 році, але через швидкість, із якою світло переміщається по космосу, вона тільки зараз досягла Землі.

Протягом багатьох років дивне мерехтіння світла, що виходить з глибини нічного неба, спантеличувало багатьох астрономів. Вони ретельно відстежували його і з часом зрозуміли, що насправді показувало ц світло. Як виявилося, це був спалах мертвої зірки, яка врізалася в свою зірку-компаньйона і змусила її вибухнути у вигляді величезної наднової, пише Cnet.

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Дивовижна ланцюгова реакція відбулася в 2014 році, але через швидкість, із якою світло переміщається по космосу, воно тільки зараз досягло Землі. За словами дослідників, близько 300 років тому рештки масивної зірки увійшли в околиці меншої, живої зірки і зробили її своїм супутником. Саме так почався їхній танець смерті.

Вчені припустили, що величезна мертва зірка, яка затягла свого супутника в "країну мертвих", могла бути або чорною дірою, чия гравітація настільки сильна, що вона з силою засмоктує все в свою безодню, або нейтронною зіркою, що не менш потужно. Вони складаються майже виключно з нейтронів — столова ложка одного з них дорівнює вазі Евересту.

Після того, як обидві зірки століттями оберталися навколо одна одної, вони зіткнулися, що й спровокувало вибух живої зірки, або наднової. Наднова призвела до появи яскравою струменя, що вирвався з ядра зірки, коли та колапсувала сама в себе, він раптово освітив її навколишній простір.

Люмінесценція утворило мерехтіння у вигляді короткоживучих радіохвиль, які потім зіставили з рентгенівським спектром неба. Дані були зібрані в ході проекту Very Large Array Sky Survey (VLASS), в межах якого протягом 7 років планується отримати зображення близько 80% неба.

Наднова горить лише короткий проміжок часу, але вона може багато чого розповісти про Всесвіт. Так, наприклад, один з видів наднових показав експертам, що ми живемо у Всесвіті, який росте з постійно наростаючою швидкістю.

Астрономи також визначили, що наднові грають важливу роль у розподілі елементів по всьому Всесвіті. Коли зірка вибухає, вона викидає елементи і уламки в космос, багато з яких ми знаходимо на Землі. Ці елементи продовжують свій шлях, утворюючи нові планети, зірки та інші космічні об'єкти.

Для пошуку і вивчення наднових вчені NASA використовують різні типи телескопів. Одні застосовуються для спостереження видимого світла від вибуху, інші записують дані рентгенівських і гамма-променів.