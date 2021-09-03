Сова с похмелья и поющий гамадрил. Опубликованы самые смешные фотографии диких животных
В этом году учредители премии Comedy Wildlife Photography Awards отобрали 42 фотографии, на которых животные очень похожи на людей.
Тюлень, который, кажется, хихикает, павиан, который выглядит так, будто поет, и очень сердитый скворец — финалисты этого года, снятые фотографами со всего мира, сообщает BBC
Конкурс среди фотографов и сама ежегодная премия Comedy Wildlife Photography Awards были учреждены в 2015 году фотографом Полом Джойнсоном-Хиксом. Фотографируя животных в Танзании, он обратил внимание на несколько фото, на которых животные выглядели очень смешно. Тогда Пол понял, что такие фотографии будут не только развлечением для людей, но и смогут привлечь их внимание к угрозам, нависающим над животными в дикой природе. Позже к Полу присоединился Том Саллам, еще один фотограф и ярый защитник природы. Конкурс направлен на то, чтобы подчеркнуть важную идею сохранения дикой природы в увлекательной и позитивной форме. Победители Comedy Wildlife Photography Awards 2021 будут объявлены на церемонии награждения 22 октября.
Вот несколько работ финалистов, которые могут заставить вас улыбнуться.