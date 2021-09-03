Сова с похмелья и поющий гамадрил. Опубликованы самые смешные фотографии диких животных

В этом году учредители премии Comedy Wildlife Photography Awards отобрали 42 фотографии, на которых животные очень похожи на людей.

Тюлень, который, кажется, хихикает, павиан, который выглядит так, будто поет, и очень сердитый скворец — финалисты этого года, снятые фотографами со всего мира, сообщает BBC

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Конкурс среди фотографов и сама ежегодная премия Comedy Wildlife Photography Awards были учреждены в 2015 году фотографом Полом Джойнсоном-Хиксом. Фотографируя животных в Танзании, он обратил внимание на несколько фото, на которых животные выглядели очень смешно. Тогда Пол понял, что такие фотографии будут не только развлечением для людей, но и смогут привлечь их внимание к угрозам, нависающим над животными в дикой природе. Позже к Полу присоединился Том Саллам, еще один фотограф и ярый защитник природы. Конкурс направлен на то, чтобы подчеркнуть важную идею сохранения дикой природы в увлекательной и позитивной форме. Победители Comedy Wildlife Photography Awards 2021 будут объявлены на церемонии награждения 22 октября.

Вот несколько работ финалистов, которые могут заставить вас улыбнуться.

"Настроение утром в понедельник", Эндрю Мэйс, фото из Южной Африки.

[ + – ] Двухцветный спрео, певчая птица из семейства скворцовых Фото: BBC

"Давай потанцуем", Энди Паркинсон, полуостров Камчатка, Дальний Восток России.

[ + – ] Бурые медведи Фото: BBC

"Тише! Я с похмелья и мне плохо", Анита Росс, округ Сан-Бернардино, Калифорния, США.

[ + – ] Кроликовая сова Фото: BBC

"Футджем", Брук Берлинг, штат Висконсин, США.

[ + – ] Енот Фото: BBC

"Пора в школу", Чи Ки Тео, Сингапур.

[ + – ] Гладкошерстная выдра Фото: BBC

"Смотрите, кто тут высоко прыгает", Чу Хан Линь, Тайвань.

[ + – ] Грязевые пригуны, рыбы-амфибии Фото: BBC

"Гамадрил, который ощущает себя тенором", Клеманс Гинар, Саудовская Аравия.

[ + – ] Гамадрил или плащеносный павиан Фото: BBC

"Пушок", Эдвин Смитс, Нидерланды.

[ + – ] Польский коник - польская порода некрупных лошадей. Фото: BBC

"В танце к известности", Сарош Лодхи, Индия.

[ + – ] Лангур - обезьяна из семейства Мартышковых Фото: BBC

"На ужин жареный олень", Сиддханта Агравала, Индия.

[ + – ] Тигр Фото: BBC

"Нарисуйте меня, как одного из ваших французских медведей", Венона Суйдам, Аляска, США.