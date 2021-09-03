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Сова з похмілля і гамадрил, що співає. Опубліковані найсмішніші фотографії диких тварин

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тюлень
Фото: trump-elections | Тюлень сміється, автор Мартіна Новотна, місце зйомки — Великобританія

Цього року засновники премії Comedy Wildlife Photography Awards відібрали 42 фотографії, на яких тварини дуже схожі на людей.

Тюлень, який, здається, хихикає, павіан, який виглядає так, ніби співає, і дуже сердитий шпак — фіналісти цього року, зняті фотографами з усього світу, повідомляє BBC

Конкурс серед фотографів і сама щорічна премія Comedy Wildlife Photography Awards були засновані у 2015 році фотографом Полом Джойнсоном-Хіксом. Фотографуючи тварин у Танзанії, він звернув увагу на кілька фото, на яких тварини виглядали дуже смішно. Тоді Пол зрозумів, що такі фотографії будуть не тільки розвагою для людей, а й зможуть привернути їхню увагу до загроз, що нависають над тваринами в дикій природі. Пізніше до Пола приєднався Том Саллам, ще один фотограф і затятий захисник природи. Конкурс спрямований на те, щоб підкреслити важливу ідею збереження дикої природи в захопливій і позитивній формі. Переможці Comedy Wildlife Photography Awards 2021 будуть оголошені на церемонії нагородження 22 жовтня.

Ось кілька робіт фіналістів, які можуть змусити вас посміхнутися.

"Настрій вранці в понеділок", Ендрю Мейс, фото з Південної Африки.

Двоколірний спрей, співочий птах із сімейства Скворцова
Двоколірний спрео, співочий птах із сімейства Шпакові
Фото: trump-elections

"Потанцюймо", Енді Паркінсон, півострів Камчатка, Далекий Схід Росії.

бурі ведмеді
Бурі ведмеді
Фото: trump-elections

"Тихіше! Я з похмілля і мені погано", Аніта Росс, округ Сан-Бернардіно, Каліфорнія, США.

Кролікова сова
Кроликова сова
Фото: trump-elections

"Футджем", Брук Берлінг, штат Вісконсин, США.

Єнот
Єнот
Фото: trump-elections

"Пора до школи", Чи Кі Тео, Сінгапур.

гладкошерстная видра
Видротхір
Фото: trump-elections

"Дивіться, хто тут високо стрибає", Чу Хан Лінь, Тайвань.

Грязьові прігуни, риби-амфібії
Грязьові скакуни, риби-амфібії
Фото: trump-elections

"Гамадрил, який відчуває себе тенором", Клеманс Гінар, Саудівська Аравія.

Гамадрил або плащеносная павіан
Гамадрил, або плащоносний павіан
Фото: trump-elections

"Пушок", Едвін Смітс, Нідерланди.

польський коник
Польський коник — польська порода дрібних коней.
Фото: trump-elections

"У танці до популярності", Сарош Лодхі, Індія.

лангур
Лангур — мавпа із сімейства Мавпових
Фото: trump-elections

"На вечерю смажений олень", Сіддханта Агравала, Індія.

Тигр
Тигр
Фото: trump-elections

"Намалюйте мене, як одного з ваших французьких ведмедів", Венона Суйдам, Аляска, США.

Бурий ведмідь
Бурий ведмідь
Фото: trump-elections