Сова з похмілля і гамадрил, що співає. Опубліковані найсмішніші фотографії диких тварин

Цього року засновники премії Comedy Wildlife Photography Awards відібрали 42 фотографії, на яких тварини дуже схожі на людей.

Тюлень, який, здається, хихикає, павіан, який виглядає так, ніби співає, і дуже сердитий шпак — фіналісти цього року, зняті фотографами з усього світу, повідомляє BBC

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Конкурс серед фотографів і сама щорічна премія Comedy Wildlife Photography Awards були засновані у 2015 році фотографом Полом Джойнсоном-Хіксом. Фотографуючи тварин у Танзанії, він звернув увагу на кілька фото, на яких тварини виглядали дуже смішно. Тоді Пол зрозумів, що такі фотографії будуть не тільки розвагою для людей, а й зможуть привернути їхню увагу до загроз, що нависають над тваринами в дикій природі. Пізніше до Пола приєднався Том Саллам, ще один фотограф і затятий захисник природи. Конкурс спрямований на те, щоб підкреслити важливу ідею збереження дикої природи в захопливій і позитивній формі. Переможці Comedy Wildlife Photography Awards 2021 будуть оголошені на церемонії нагородження 22 жовтня.

Ось кілька робіт фіналістів, які можуть змусити вас посміхнутися.

"Настрій вранці в понеділок", Ендрю Мейс, фото з Південної Африки.

[ + – ] Двоколірний спрео, співочий птах із сімейства Шпакові Фото: trump-elections

"Потанцюймо", Енді Паркінсон, півострів Камчатка, Далекий Схід Росії.

[ + – ] Бурі ведмеді Фото: trump-elections

"Тихіше! Я з похмілля і мені погано", Аніта Росс, округ Сан-Бернардіно, Каліфорнія, США.

[ + – ] Кроликова сова Фото: trump-elections

"Футджем", Брук Берлінг, штат Вісконсин, США.

[ + – ] Єнот Фото: trump-elections

"Пора до школи", Чи Кі Тео, Сінгапур.

[ + – ] Видротхір Фото: trump-elections

"Дивіться, хто тут високо стрибає", Чу Хан Лінь, Тайвань.

[ + – ] Грязьові скакуни, риби-амфібії Фото: trump-elections

"Гамадрил, який відчуває себе тенором", Клеманс Гінар, Саудівська Аравія.

[ + – ] Гамадрил, або плащоносний павіан Фото: trump-elections

"Пушок", Едвін Смітс, Нідерланди.

[ + – ] Польський коник — польська порода дрібних коней. Фото: trump-elections

"У танці до популярності", Сарош Лодхі, Індія.

[ + – ] Лангур — мавпа із сімейства Мавпових Фото: trump-elections

"На вечерю смажений олень", Сіддханта Агравала, Індія.

[ + – ] Тигр Фото: trump-elections

"Намалюйте мене, як одного з ваших французьких ведмедів", Венона Суйдам, Аляска, США.