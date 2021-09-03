Сова з похмілля і гамадрил, що співає. Опубліковані найсмішніші фотографії диких тварин
Цього року засновники премії Comedy Wildlife Photography Awards відібрали 42 фотографії, на яких тварини дуже схожі на людей.
Тюлень, який, здається, хихикає, павіан, який виглядає так, ніби співає, і дуже сердитий шпак — фіналісти цього року, зняті фотографами з усього світу, повідомляє BBC
Конкурс серед фотографів і сама щорічна премія Comedy Wildlife Photography Awards були засновані у 2015 році фотографом Полом Джойнсоном-Хіксом. Фотографуючи тварин у Танзанії, він звернув увагу на кілька фото, на яких тварини виглядали дуже смішно. Тоді Пол зрозумів, що такі фотографії будуть не тільки розвагою для людей, а й зможуть привернути їхню увагу до загроз, що нависають над тваринами в дикій природі. Пізніше до Пола приєднався Том Саллам, ще один фотограф і затятий захисник природи. Конкурс спрямований на те, щоб підкреслити важливу ідею збереження дикої природи в захопливій і позитивній формі. Переможці Comedy Wildlife Photography Awards 2021 будуть оголошені на церемонії нагородження 22 жовтня.
Ось кілька робіт фіналістів, які можуть змусити вас посміхнутися.