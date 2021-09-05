Комодский варан, акулы и скаты оказались под угрозой исчезновения, - отчет МСОП

В новом Красном списке МСОП на грани исчезновения оказались более трети видов акул.

Согласно обновленному 4 сентября Красному списку видов, которые находятся под угрозой исчезновения Международного союза охраны природы (МСОП), некоторые промысловые виды тунца находятся на пути к восстановлению благодаря введению региональных квот на вылов рыбы. Но 37% акул и скатов в мире сейчас находятся под угрозой исчезновения, прежде всего из-за чрезмерного вылова рыбы, усугубляемого изменением климата. А самая большая в мире ящерица, комодский варан, переместилась из категории "Уязвимые" в "Находящиеся под угрозой исчезновения".

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Красный список МСОП в настоящее время включает 138 374 вида, из которых 38 543 находятся под угрозой исчезновения.

Фото: wikipedia

В обновленном Красном списке четыре вида тунца изменили свой статус. Атлантический голубой тунец переместился из категории "Вымирающие" в категорию "Вызывающие наименьшие опасения", а южный голубой тунец перешел из категории "Находящиеся в критическом состоянии" в категорию "Находящиеся под угрозой исчезновения". Длинноперый тунец и желтоперый тунец переместились из категории "Почти не находящиеся под угрозой" в "Вызывающие наименьшее беспокойство".

Фото: wikipedia

Также в обновленном списке МСОП говорится о том, что 37% видов акул и скатов находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова, ухудшения условий среды обитания, а также из-за изменений климата.

Также под угрозой исчезновения оказался комодский варан, самая большая ящерица в мире. Этот вид является эндемиком Индонезии и живет на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес и Гили-Мотанг. Повышение температуры и уровня моря ухудшат условия среды обитания комодского варана как минимум на 30% в следующие полвека. В дополнение к этому угрозой для комодских варанов остается деятельность человека.