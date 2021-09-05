Комодський варан, акули і скати опинилися під загрозою зникнення, — звіт МСОП

У новому Червоному списку МСОП на межі зникнення опинилася понад третина видів акул.

Згідно з оновленим 4 вересня Червоним списком видів, які знаходяться під загрозою зникнення Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), деякі промислові види тунця знаходяться на шляху до відновлення завдяки введенню регіональних квот на вилов риби. Але 37% акул і скатів в світі зараз знаходяться під загрозою зникнення, перш за все через надмірний вилов риби, що поглиблюється зміною клімату. А найбільша в світі ящірка, комодський варан, перемістилася з категорії "Уразливі" в "Види під загрозою зникнення".

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Червоний список МСОП на даний час включає 138 374 види, з яких 38 543 знаходяться під загрозою зникнення.

Фото: wikipedia

В оновленому Червоному списку чотири види тунця змінили свій статус. Атлантичний блакитний тунець перемістився з категорії "Зникаючі" в категорію "Викликають найменші побоювання", а південний блакитний тунець перейшов з категорії "Знаходяться в критичному стані" в категорію "під загрозою зникнення". Довгоперий тунець і жовтоперий тунець перемістилися з категорії "Майже не перебувають під загрозою" в "Викликають найменше занепокоєння".

Фото: wikipedia

Також в оновленому списку МСОП йдеться про те, що 37% видів акул і скатів знаходяться під загрозою зникнення через надмірний вилов, погіршення умов середовища проживання, а також із-за змін клімату.

Також під загрозою зникнення опинився комодський варан, найбільша ящірка в світі. Цей вид є ендеміком Індонезії і живе на індонезійських островах Комодо, Ринча, Флорес і Гілі-Мотанг. Підвищення температури і рівня моря погіршать умови довкілля комодского варана як мінімум на 30% в наступні півстоліття. На додаток до цього загрозою для комодских варанів залишається діяльність людини.