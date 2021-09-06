В Израиле собрали второй урожай фиников, выращенных из 2000-летних семян

Финиковые пальмы выросли из семян, которые нашли археологи во время раскопок.

В Израиле уже второй год подряд собирают финики с финиковых пальм, которые выросли из семян, найденных археологами во время раскопок. Этим семенам 2000 лет. Эти особые финики напоминают современные виды и имеют очень сладкий вкус, похожий на мед. Именно такие финики были одним из главных продуктов питания древних иудеев, сообщает jpost.com

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В древней пальмовой роще в кибуце Кетура растет несколько деревьев. Самую старшую пальму, которую назвали Мафусаил, посадили еще в 2005 году из семени, найденного в Масаде в 1960-х годах во время раскопок под руководством легендарного израильского археолога Игала Ядина.

В следующие годы ученые решили продолжить эксперимент и посадили еще 32 семени, которые были найдены во время различных археологических раскопок. Шесть из этих семян проросли. Они из Масады и Кумрана, еще одного знакового места, где были обнаружены всемирно известные свитки Мертвого моря.

Пальма Мафусаил оказалась мужским деревом, а некоторые из новых пальм оказались женскими, что позволило провести опыление.

"Очень интересно попробовать эти древние финики и увидеть такой большой урожай, потому что у нас не было гарантий, что у нас будет плодоносное дерево", — говорит Элейн Солоуи из Института экологических исследований Арава в кибуце Кетура.

"Это похоже на чудо", — говорит Солоуи. "Семена успешно проросли и среди них выросли женские деревья. Мы рады возобновить выращивание древних фиников".

Финиковая пальма- это вид цветковых растений семейства пальмовых. Этот вид широко культивируется в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии и натурализован во многих тропических и субтропических регионах по всему миру.

Финиковые деревья обычно достигают 21–23 метров в высоту, растут поодиночке или образуют группу из нескольких стволов от одной корневой системы. Сушеные финики очень сладкие и их можно употреблять в качестве десертов отдельно или в составе кондитерских изделий.

Люди выращивают финики тысячи лет. Есть археологические свидетельства культивирования фиников в Аравии с 6-го тысячелетия до нашей эры. Мировое производство фиников составляет 8,5 миллионов метрических тонн в год, при этом страны Ближнего Востока и Северной Африки являются крупнейшими производителями этого фрукта.