В Ізраїлі зібрали другий урожай фініків, вирощених із 2000-літнього насіння

Фінікові пальми виросли з насіння, які знайшли археологи під час розкопок.

В Ізраїлі вже другий рік поспіль збирають фініки із фінікових пальм, які виросли з насіння, знайденого археологами під час розкопок. Цьому насінню 2000 років. Ці особливі фініки нагадують сучасні види і мають дуже солодкий смак, схожий на мед. Саме такі фініки були одним із головних продуктів харчування стародавніх іудеїв, повідомляє jpost.com.

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У стародавньому пальмовому гаю в кібуці Кетуру зростає кілька дерев. Найстаршу пальму, яку назвали Мафусаїл, посадили ще в 2005 році з насіння, знайденого в Масаді в 1960-х роках під час розкопок під керівництвом легендарного ізраїльського археолога Ігала Ядіна.

У наступні роки вчені вирішили продовжити експеримент і посадили ще 32 насіння, які були знайдені під час різних археологічних розкопок. Шість з цих насінин проросли. Вони з Масади і Кумрана, ще одного знакового місця, де були знайдені всесвітньо відомі сувої Мертвого моря.

Пальма Мафусаїл виявилася чоловічим деревом, а деякі з нових пальм виявилися жіночими, що дозволило провести запилення.

"Дуже цікаво спробувати ці стародавні фініки і побачити такий великий урожай, тому що в нас не було гарантій, що в нас буде плодоносне дерево", — говорить Елейн Солоуей з Інституту екологічних досліджень Арава в кібуці Кетуру.

"Це схоже на диво", — говорить Солоуей. "Насінини успішно проросли і серед них виросли жіночі дерева. Ми раді відновити вирощування древніх фініків".

Фінікова Пальма — це вид квіткових рослин сімейства пальмових. Цей вид широко культивується в Північній Африці, на Близькому Сході й у Південній Азії і натуралізований в багатьох тропічних і субтропічних регіонах по всьому світу.

Фінікові дерева зазвичай сягають 21-23 метрів у висоту, ростуть поодинці або утворюють групу з кількох стовбурів від однієї кореневої системи. Сушені фініки дуже солодкі і їх можна вживати як десерти окремо або в складі кондитерських виробів.

Люди вирощують фініки тисячі років. Є археологічні свідчення культивування фініків в Аравії із 6-го тисячоліття до нашої ери. Світове виробництво фініків становить 8,5 мільйонів метричних тонн на рік, при цьому країни Близького Сходу та Північної Африки є найбільшими виробниками цього фрукта.