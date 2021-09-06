Лифт на Луну. Ученые продвигают идею дешевых полетов на спутник Земли (видео)

Исследователи говорят, что поездка на лунном лифте будет стоить на миллиарды долларов дешевле, чем нынешние миссии.

Луну называют "восьмым континентом" Земли, потому что она полна ресурсов, которым найдется применение на нашей планете. Например, редкий изотоп гелий-3 может быть использован на термоядерных электростанциях или редкоземельный металл неодим пригодится для создания смартфонов и другой электроники, пишет Science Focus.

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Основной вопрос заключается в том, как получить прибыль от ресурсов Луны, при этом не тратя огромные деньги на запуск ракет?

Двое ученых из Колумбийского университета Зефир Пенойр и Эмили Сэндфорд похоже нашли ответ. Они считают, что выходом из ситуации может стать лунный лифт. Кабель может связать Землю и Луну, позволяя без особых затрат преодолеть большую часть дороги в 400 тыс. км. Конечно, кабель невозможно прикрепить непосредственно к лунной поверхности из-за вращения планеты и спутника, но он может отправлять челноки высоко на околоземную орбиту.

Роботизированные челноки на солнечных батареях могли бы подниматься и опускаться вниз по кабелю, доставляя ресурсы на Землю как по конвейерной ленте. Такая идея может показаться дикой, но исследователи уверены, что ее осуществление будет стоить всего несколько миллиардов долларов.

Для примера, Джефф Безос ежегодно вкладывает 1 млрд долларов в свою компанию по космическому туризму Blue Origin. Миссия NASA на Луну Artemis стоит 86 млрд долларов. В это же время, исследование показало, что лунный лифт окупится всего за 53 поездки.

Кабель для лифта не будет превышать толщину карандаша и весить около 40 тонн, что вполне соответствует грузоподъемности современных ракет, таких как Starship от SpaceX. В отличие от космического лифта, который бы поднимал грузы с Земли в космос, лунный лифт будет останавливаться на некотором расстоянии от планеты. Так лифту не придется бороться с мощными гравитационными силами.

На самой Луне нет атмосферы, что также упрощает задачу. Кабель может быть изготовлен из уже существующих материалов, например, кевлара. В это же время, для лифта Земля-космос понадобились бы сверхпрочные материалы, которые еще не были изобретены.

Также возможно удастся объединить сразу два лифта. В этом году государственным СМИ Китая заявили, что собираются построить нечто подобное, но на Земле. Космический корабль поднимается с Земли на лифте до космической станции, а затем отправляется к Луне, где по дороге присоединяется к другому лифту. Последний опускает корабль на поверхность Луны.

Идее космических лифтов уже более века, но пока никаких подвижек в этом направлении не было. Исследователи говорят, что если крупные корпорации возьмутся за реализацию идеи, то в ближайшее время мы можем стать свидетелями новой золотой лихорадки. Лифты вполне могут быть средством для снижения затрат и получения заоблачной прибыли.

В июне китайское СМИ Global Times писало, что Китай не только собирается отправить человека на Марс к 2033 году, но и построить "Небесную лестницу". По словам главы Китайской академии пусковых технологий (CALT) Ван Сяоцзюнью, систему построят из углеродных нанотрубок и она будет доставлять людей и грузы на космическую станцию с Земли.

Сяоцзюнь не раскрыл подробностей, какую роль "Небесная лестница" будет играть в отправке людей на Марс. Он сообщил, что система станет отправной точкой для будущих космических путешествий и транспортных миссий на Красную планету.

Также в этом году агентство "Синьхуа" опубликовало видео с примером того, как подъемник будет применяться во время полетов на Луну.

На видео показано, как капсула стартует с Земли на китайскую космическую станцию, а затем перепрыгивает на другую станцию, прежде чем добраться до посадочной площадки на Луне.